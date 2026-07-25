Dopo la scorpacciata di gol nella sgambata di mercoledì contro la squadra locale dell’Aasen 1928, l'Inter domani sarà protagonista al BBBank Wildparkstadion di Karlsruhe, per l’occasione già tutto esaurito (32mila spettatori), per la prima, vera amichevole della sua pre-season. I motivi di interesse sono diversi, in primis le risposte di Andy Diouf come titolare della fascia destra nel 3-5-2. In seconda battuta, sarà interessante per Cristian Chivu valutare l'impatto di Aleksandar Stankovic, dall’inizio o a gara in corso, nel ruolo di play. Infine, c'è curiosità attorno all’atteggiamento di Benjamin Pavard che in questi giorni di lavoro - si legge su Tuttosport - è apparso concentrato verso l'obiettivo di riconquistare un posto in rosa.

Come annunciato, non saranno del match Massolin e Asllani, fermati da risentimenti muscolari che mettono a forte rischio anche la loro presenza per la tournée a Hong Kong e Perth. Potrebbe saltare il test di domani anche Ivan Provedel per motivi precauzionali: il nuovo portiere nerazzurro si sta allenando bene in ritiro ma è reduce da una operazione alla spalla destra (11 marzo).