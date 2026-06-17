Fabio Moro non ha nascosto la sua profonda amarezza per la sconfitta patita dal Verona Under 17 contro l'Inter di Samir Handanovic, capace di ribaltare il risultato di un quarto di finale scudetto che perdeva 3-1 al minuto 82' segnando tre gol nel giro di un quarto d'ora: "Chiaramente c'è molta delusione nella squadra per come è finita la partita - ammette il tecnico degli scaligeri ai canali ufficiali del club -. Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio e a portarci avanti di due reti, poi nella seconda parte della ripresa ci è mancato qualcosa e contro una squadra forte come l'Inter non te lo puoi permettere. In questo momento rimane la delusione per la partita, ma questa non può cancellare una grande stagione di questi ragazzi, un gruppo del quale sono molto orgoglioso e al quale devo dire grazie per i momenti che abbiamo vissuto nel corso dell'anno. Voglio ringraziare anche tutto lo staff che è sempre stato al mio fianco e a quello dei ragazzi, oltre che ringraziare naturalmente tutta la dirigenza e il direttore".