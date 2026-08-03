Anche la Gazzetta dello Sport si allinea alle ultime voci di mercato relative al futuro di Cristian Romero, destinato a lasciare il Tottenham in questa finestra estiva. L'Inter avrebbe raggiunto l'accordo con gli Spurs per un trasferimento del valore complessivo di 40 milioni di euro, cifra che evidentemente soddisfa il club di Premier League. Ora c'è da trovare l'intesa con il classe '98, al quale chiaramente un'esperienza a Milano non dispiacerebbe.

Pericolo Atletico Madrid

La richiesta di 6 milioni netti l'anno da parte dell'entourage è ancora troppo alta e l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è abbassare questa richiesta. Sull'ingaggio c'è sempre l'ombra dell'Atletico Madrid, in aria di rilancio, ma intanto l'intesa tra l'Inter e il Tottenham è stata trovata. Ovviamente, l'eventuale arrivo di Romero segnerebbe i titoli di coda sulle aspettative di Benjamin Pavard di rimanere: il francese saluterebbe l'Inter a titolo definitivo perché sarebbe il settimo centrale in un reparto che ne dovrebbe contenere 6.