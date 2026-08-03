Prevedibile come un temporale ad agosto, i media turchi hanno ricominciato a spingere sul ritorno di Hakan Calhanoglu. L'ultima novità riguarda un affondo del Fenerbahçe, che avrebbe addirittura avviato colloqui ufficiali con l'Inter per la cessione del 32enne centrocampista turco, con il suo benestare alla trattativa. 

Il Corriere della Sera oggi in edicola, però, va controcorrente e sostiene che l'Inter abbia smentito approcci per il proprio numero 20. Ad ogni modo, difficilmente fino alla chiusura di questa finestra di mercato questi rumors dall'Europa mediorientale verranno messi in pausa.

Sezione: Focus / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 11:29
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.