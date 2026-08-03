Issiaka Kamate è ancora uno dei nomi in uscita da casa Inter. Il giovane laterale francese, reduce dal campionato disputato in Serie C e dal debutto in Coppa Italia con la prima squadra, non è in tournée coi ragazzi di Chivu e aspetta novità sul suo futuro.

"La B torna a bussare per un talento dell’Under 23: c’è la fila per Issiaka Kamate - riporta il Corriere della Sera -. Il giocatore, inizialmente aggregato alla prima squadra, non sta però aprendo alla possibilità di una stagione in cadetteria e ha rispedito al mittente le proposte di Palermo e Padova. Difficilmente Kamate resterà agli ordini di Vecchi in Serie C, la soluzione caldeggiata dal giocatore sarebbe la cessione all’AtleticoMadrid . Gli spagnoli vorrebbero inserirlo nella seconda squadra ma non c’è accordo con l’Inter su valutazione e clausola: i nerazzurri vogliono conservare un controriscatto o una recompra".