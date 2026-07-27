Nuovo rinnovo importante per le giovanili nerazzurre: quest'oggi, l'attaccante Cristian Carrara ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista legandosi al club nerazzurro fino al 2029, accordo completato dall'agenzia CAA Stellar. Nella scorsa stagione, Carrara ha dato un contributo importante alla conquista del campionato da parte dell'Under 18 nerazzurra di Simone Fautario, realizzando ben 17 reti in 30 presenze in regular season e mettendo a referto un gol e un assist nei playoff. Ma il suo potenziale si è fatto sentire anche con l'Under 20 di Benito Carbone, con la quale ha messo a segno due reti in dieci presenze.

#Inter’s young striker Cristian #Carrara (born in 2008) has signed his firsr professional contract. Deal until 2029 completed by CAA Stellar. #transfers pic.twitter.com/1FizarxCKV — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 27, 2026