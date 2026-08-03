Edin Dzeko non si ferma. Dopo il contributo determinante alla promozione dello Schalke 04 nello scorso campionato di 2.Bundesliga, il bosniaco ha rinnovato per un altra stagione con la squadra di Gelsenkirchen.

"Voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga"

Undici partite, sei gol: questo il bilancio dei primi sei mesi di Dzeko in Germania. Ora lo Schalke 04 e il bosniaco, che ha compiuto 40 anni nel mese di marzo, hanno deciso di continuare insieme per un'altra stagione. L'ex Inter e Roma ha commentato così il rinnovo: "Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, sono stato parte di una squadra fantastica e ho vissuto l'incredibile sostegno dei tifosi. La promozione in Bundesliga è uno dei momenti più belli della mia carriera: è stato incredibile. Il calcio mi ha reso felice e mi ha dato la spinta per tutta la vita. Ho ancora fame di successi e voglio aiutare squadra anche in Bundesliga".

Il club ha confermato che Dzeko indosserà ancora la maglia numero 10. Il direttore sportivo Youri Mulder ha spiegato: "Edin ha portato qualcosa di speciale allo Schalke 04 durante i suoi primi mesi nel club. È stato fondamentale, amato dai tifosi. Grazie alla sua personalità ha sempre rappresentato un esempio, sia in campo che fuori. Le conversazioni avute con lui nelle ultime settimane hanno confermato che Edin ha ancora grande fame. Riteniamo quindi che possa darci una mano anche in Bundesliga. La sua permanenza è una notizia fantastica".