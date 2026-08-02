Ancora un test nel fine settimana dell'Inter U20 di Emiliano Bigica. I giovani nerazzurri saranno protagonisti a Piacenza per il secondo impegno amichevole nel giro di 24 ore dopo la trasferta di Imperia, conclusa con l'1-3 a favore dei liguri nel pomeriggio di ieri. L'ex allenatore del Sassuolo Primavera, che ieri ha concesso 45 minuti ai ventidue giocatori impiegati, oggi avrà a disposizione solo 19 atleti, con qualcuno che, per forza di cose, dovrà aumentare il proprio minutaggio. Non saranno infatti della gara Pavan, Arntzen e D'Agostino. Dall'altra parte il Piacenza, che giocherà in Serie D nella stagione alle porte. Ecco le formazioni ufficiali per la gara in programma tra pochi minuti, calcio d'inizio alle ore 18.

INTER: Lleshi; Ballo (C), Peletti, Evangelista, La Torre, Puricelli, Moranduzzo, Vukoje, Vukaj, Virtuani, Sorino.

A disposizione: Galliera, Lissi, Mackiewicz, Kartelo, D'Agostino, Maghlout, Grisoni Fasana, Gjeci.

Allenatore: Emiliano Bigica

PIACENZA: Versari; Abbondanza, Mazzantini, Milani, Putzolu, Bakayoko, Mustacchio, Panaioli, Raffini, Sereni, Fofana.

A disposizione: Cattadori, Lucino, Ferri, Bandini, Trombetta, Olivari, Capelli, Tremolada, Bassanini, Barba, Rossi.

Allenatore: Arnaldo Franzini.

Arbitro: De Luca (sez. di Piacenza)

Assistenti: Calzolari-Fiore