Giorno dopo giorno aumentano le possibilità che Sebastiano Esposito possa lasciare il Cagliari. Non c'è accordo per il rinnovo del contratto e ta le parti il clima è piuttosto teso, al punto da rendere concreto un suo addio con l'Inter che incasserebbe il 40% del ricavato da una sua rivendita da parte dei sardi. E ovviamente in Viale della Liberazione accoglierebbero di buon grado un'entrata extra inaspettata.

Nel mentre, un ex Cagliari come Ivo Pulga commenta, dalle frequenze di Radio Sportiva, la vicenda: Se Esposito va via è una grossa perdita per il Cagliari, serve un sostituto importante. Ha perso Gaetano e Palestra: servono certezze, non solo giovani. Ormai si sa, i procuratori badano al sodo". Pulga è d'accordo sulla valutazione di oltre 20 milioni che i rossoblu fanno del giocatore: "Cifre corrette".