Ieri, a Borgomanero, l'Imperia Calcio si è imposto in amichevole contro l'Inter Primavera: 3-1 il finale. Un risultato che Giancarlo Riolfo, tecnico dei liguri, ha commentato così ai canali ufficiali: "Il gruppo si sta conoscendo,i sono tantissimi ragazzi nuovi, anche tanti stranieri che parlano lingue diverse - le sue parole -. Cerchiamo di inserire dei principi di lavoro, al di là dei moduli. Quanto alla partita, abbiamo avuto una buona organizzazione in campo. Abbiamo retto i primi 25', come fisiologico che sia nei primi giorni di preparazione, soffrendo anche a tratti. Siamo stati bravi a tirare fuori il carattere. In questi giorni, vogliamo mettere la basi per farci trovare pronti quando le partite conteranno".