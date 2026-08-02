Ieri, a Borgomanero, l'Imperia Calcio si è imposto in amichevole contro l'Inter Primavera: 3-1 il finale. Un risultato che Giancarlo Riolfo, tecnico dei liguri, ha commentato così ai canali ufficiali: "Il gruppo si sta conoscendo,i sono tantissimi ragazzi nuovi, anche tanti stranieri che parlano lingue diverse - le sue parole -. Cerchiamo di inserire dei principi di lavoro, al di là dei moduli. Quanto alla partita, abbiamo avuto una buona organizzazione in campo. Abbiamo retto i primi 25', come fisiologico che sia nei primi giorni di preparazione, soffrendo anche a tratti. Siamo stati bravi a tirare fuori il carattere. In questi giorni, vogliamo mettere la basi per farci trovare pronti quando le partite conteranno".
Sezione: Giovanili / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 14:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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