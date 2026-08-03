Il nome di Moussa Diaby è tornato prepotentemente nei radar del mercato dell'Inter. La conferma arriva oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricorda oggi come il giocatore sia già stato a un passo dai nerazzurri nella finestra invernale di gennaio, quando il club stava cercando un possibile sostituto per Dumfries. L'ala francese aveva detto sì e lo rifarebbe di nuovo, ma c'è ancora lo stesso ostacolo che ha frenato i nerazzurri in inverno.

"Bisognerà capire - si legge - se, e come, continueranno le resistenze dell'Al Ittihad. L'Inter stavolta però avrebbe una carta in più da giocarsi: Kristjan Asllani. L'albanese, valutato tra i 10 e 12 milioni, è fuori rosa e l'ipotesi di inserirlo nell'operazione permetterebbe ai nerazzurri di risolvere due problemi in un colpo solo: l'uscita di un mediano non più nel progetto e l'arrivo del tanto atteso esterno destro. Ma non uno qualunque, bensì quel Diaby che non è mai andato via dai pensieri di Chivu per il suo essere non solo un quinto ma soprattutto un esterno d'attacco, risorsa preziosa per un allenatore che chiede alla sua squadra di diventare più aggressiva e verticale. Oltre al fatto che si muoverebbe con naturalezza anche sulla fascia opposta".