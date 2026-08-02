L’Inter deve crescere sia sul campo sia attraverso il mercato. Dopo il pareggio contro il Manchester City, Cristian Chivu ha ribadito le necessità della rosa, ancora incompleta a venti giorni dall’esordio in campionato contro il Monza. "Lo vedete anche voi quello che manca. Basta contare il numero di esterni che abbiamo: sono tre per due fasce", ha spiegato il tecnico prima della partenza per Perth.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto viene considerato soprattutto un componente del terzetto difensivo. Per questo l’Inter dovrà intervenire sulla fascia destra o acquistare un giocatore capace di adattarsi anche sul versante opposto. Il preferito resta Djed Spence, individuato come possibile erede di Dumfries. Chivu mantiene un confronto costante con Baccin, Marotta e Ausilio, ma le alternative disponibili sul mercato non sarebbero numerose.
Jones resta il sogno
L’allenatore attende anche calciatori "che facciano alzare il livello". Il grande obiettivo per il centrocampo è Curtis Jones, ma il Liverpool continua a chiedere circa 45 milioni di euro. L’Inter spera che il prezzo possa diminuire e attende sviluppi sulle cessioni di Frattesi e Asllani. La società dispone comunque di una certa flessibilità economica per intervenire.
"Voglio un’Inter più coraggiosa"
Chivu ha analizzato anche il pareggio con il City: "Non dobbiamo parlare di partita vinta, perché nei 90 minuti abbiamo pareggiato. Sono contento dello sforzo dei ragazzi". Il tecnico vuole una squadra aggressiva, capace di pressare alto e cambiare sistema durante la gara. Promosso Aleksandar Stankovic, migliore in campo, mentre il futuro di Benjamin Pavard resta ancora da definire.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:55 Sucic a ITV: "Derby speciale, ma conta arrivare al top al campionato"
- 12:40 Mkhitaryan a ITV: "Felice di iniziare un'altra stagione, provo a essere un esempio"
- 12:25 Euro 2032, sedici stadi italiani per cinque posti: è corsa contro il tempo
- 12:10 Gvardiol promuove la scelta di Stones: "L'Inter è il club perfetto"
- 11:55 Libero - Tre giovani talenti pronti a seguire la strada di Pio Esposito
- 11:40 Tebas durissimo su Infantino: "Gestione nefasta. È inadeguato, si faccia da parte"
- 11:26 L'agente di Esposito: "Vuole restare all'Inter, rinnoverà senza dubbio"
- 11:11 TS - Contro il City brillano Bisseck e Stankovic. Soffre Diouf
- 10:57 Corsera - La giovane Inter batte il City, ma Chivu preme: vuole un esterno
- 10:42 Hull City su Asllani: l'Inter apre al prestito, ma a una condizione
- 10:27 Il Romanista - La Roma sfida l'Inter: idea Spence come alternativa a Read
- 10:12 TS - A Chivu l'esterno va di traverso: Diouf non convince in difesa
- 09:57 CdS - Akanji verso il rientro, Calha-Sucic-Bonny contro il Milan?
- 09:42 GdS - Milan, Ramos e Leao pronti per il derby contro l'Inter
- 09:28 Buongiorno Perth! L'Inter è arrivata in Australia, prosegue la preparazione
- 09:13 Buffon: "Mancini? Avrei scelto Conte. Su Pirlo tentativo politico goffo e mal riuscito"
- 08:59 CdS - Quattro cessioni per finanziare il mercato: la lista dei partenti
- 08:44 GdS - Chivu chiede ancora rinforzi: serve un esterno, Jones il sogno
- 08:29 GdS - Stankovic, giocata per l'1-1 da grande calciatore. Delude Esposito
- 08:14 CdS - Inter all'inglese, ma senza fretta: si tratta per Romero e Jones
- 08:00 Martinez: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Sulla titolarità, Stones e Provedel..."
- 00:00 Evviva il calcio giocato
- 23:55 In Turchia - Il Fenerbahçe tornerà su Calhanoglu: c'è una condizione
- 23:42 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 23:28 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 23:14 Le Parisien - Pavard si sta rilanciando: la permanenza è possibile
- 23:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 22:46 Guerra aperta tra S. Esposito e il Cagliari: sondato il possibile sostituto
- 22:32 Balotelli: "Ceuta? Italia agli italiani, Europa agli europei, Africa agli africani"
- 22:17 Krol avvisa Allegri: "Se ti chiami Napoli devi competere per lo Scudetto"
- 22:04 GdS - Chivu chiede un esterno, situazione in fase di studio
- 21:49 Palestra è già un rimpianto? Super prestazione contro il Tottenham
- 21:35 Primavera, nerazzurri sconfitti per 3-1 dall'Imperia in amichevole
- 21:21 Inter Femminile, buon test contro il Como 1907: finisce 4-1
- 21:08 Sky - Ritorno di fiamma per Diaby: può essere il prescelto per la destra?
- 20:53 Milan, allenamento a Perth: Ramos e Leao ancora in gruppo
- 20:40 Stankovic da 8 contro il City: personalità, equilibrio e numeri da leader
- 20:26 Juventus, Spalletti: "Mi aspetto nuovi arrivi dal mercato"
- 20:12 La convinzione di Abodi: "Stadi? Il calcio italiano cambierà volto"
- 19:58 Dall'Inghilterra a Milano... in nerazzurro: gli auguri del Barnsley a Stones
- 19:44 Ecco agosto: il mercato entra nel vivo. Quanti rinforzi arriveranno in nerazzurro?
- 19:30 FOTO - Scambio di maglie a fine partita tra Diouf e Khusanov
- 19:16 Giulia Dragoni al Chelsea: è la calciatrice italiana più pagata di sempre
- 19:00 From UK - Aumenta la fiducia interista per Curtis Jones
- 18:47 La Germania sfida la FIFA: “Serve un’indagine approfondita sulla proposta”
- 18:33 videoPavard segna, poi l'Inter batte il City ai rigori: gli highlights della sfida
- 18:22 videoKovacic, sorrisi e saluti per gli interisti
- 18:14 Chivu: "Ci serve un esterno, lo capite anche voi. Preferisco Carlos dietro"
- 18:12 Carlos Augusto: "Gara di alto livello, ci siamo divertiti. Queste partite..."
- 17:53 Chivu: "Ottimo primo tempo, ma ora abbiamo poche energie. Sui giovani..."
- 17:51 Semenyo dopo l’Inter: “Devo stupire gli avversari, non essere prevedibile”
- 17:37 Frattesi, l'Inter abbassa il prezzo? Le piste aperte tra Juve e Premier
- 17:22 videoManchester City-Inter, la sequenza dei rigori che ha deciso la gara
- 17:07 Man. City, Maresca: "Qualche difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti"
- 16:53 Bufera Chelsea: multa da 10 milioni e stop al mercato dal 2027
- 16:38 Il Vasco da Gama pensa a Colidio. E l'Inter osserva la situazione
- 16:23 Manchester-City-Inter, Up&Down - Stankovic con lo spara-magliette, Zielinski in affanno
- 16:10 Giornale di Sicilia - Il Palermo non molla Kamaté. Ma il calciatore...
- 15:56 L'Inter ricorda don Mazzi: "Ha seguito i colori nerazzurri con autenticità e passione"
- 15:43 Giuffredi sbotta per Esposito: "Cagliari, solo bugie! Era tutto concordato"
- 15:30 Hong Kong sorride all'Inter: Manchester City sconfitto ai rigori
- 14:52 De Zerbi: "Ho mandato un messaggio a Romero. Il mercato non è compito mio"
- 14:42 From UK - Jones, possibile un compromesso tra Liverpool e Inter
- 13:26 SM - L'Inter guarda in Premier League: il punto sui due nomi principali
- 13:16 Vieri, incontro con i tifosi nerazzurri a Hong Kong Fanatics Store
- 13:03 Da Bergamo - Voci dall'Albania, sì di Asllani all'Atalanta
- 12:49 Esposito-Cagliari: il giocatore non si allena, potrebbe finire fuori rosa
- 12:36 Anche l'Inter Women in campo oggi: alle 17.30 test con il Como 1907
- 12:24 Euro 2032, acquisita la documentazione su 16 stadi: via all'analisi tecnica
- 12:17 Inter, contro il City Bisseck centrale. In avanti Esposito e Iddrissou