L’Inter deve crescere sia sul campo sia attraverso il mercato. Dopo il pareggio contro il Manchester City, Cristian Chivu ha ribadito le necessità della rosa, ancora incompleta a venti giorni dall’esordio in campionato contro il Monza. "Lo vedete anche voi quello che manca. Basta contare il numero di esterni che abbiamo: sono tre per due fasce", ha spiegato il tecnico prima della partenza per Perth.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto viene considerato soprattutto un componente del terzetto difensivo. Per questo l’Inter dovrà intervenire sulla fascia destra o acquistare un giocatore capace di adattarsi anche sul versante opposto. Il preferito resta Djed Spence, individuato come possibile erede di Dumfries. Chivu mantiene un confronto costante con Baccin, Marotta e Ausilio, ma le alternative disponibili sul mercato non sarebbero numerose.

Jones resta il sogno

L’allenatore attende anche calciatori "che facciano alzare il livello". Il grande obiettivo per il centrocampo è Curtis Jones, ma il Liverpool continua a chiedere circa 45 milioni di euro. L’Inter spera che il prezzo possa diminuire e attende sviluppi sulle cessioni di Frattesi e Asllani. La società dispone comunque di una certa flessibilità economica per intervenire.

"Voglio un’Inter più coraggiosa"

Chivu ha analizzato anche il pareggio con il City: "Non dobbiamo parlare di partita vinta, perché nei 90 minuti abbiamo pareggiato. Sono contento dello sforzo dei ragazzi". Il tecnico vuole una squadra aggressiva, capace di pressare alto e cambiare sistema durante la gara. Promosso Aleksandar Stankovic, migliore in campo, mentre il futuro di Benjamin Pavard resta ancora da definire.