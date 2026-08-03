Mancano ormai meno di tre settimane all'inizio ufficiale del campionato e, come evidenzia il Daily Mirror, il Liverpool ha ancora del lavoro da fare sul mercato. Andoni Iraola ha avuto modo di conoscere la squadra che ha ereditato durante la tournée pre-campionato negli Stati Uniti, conclusasi ieri con una sconfitta per 4-2 contro il Leeds. I gol di Luke Chambers e Florian Wirtz hanno portato i Reds sul 2-0 all'intervallo, ma il Leeds ha dilagato nella ripresa, segnando quattro gol in 25 minuti e aggiudicandosi la partita. Il nuovo allenatore del Liverpool non ha ancora avuto modo di lavorare con alcuni giocatori chiave dopo i Mondiali, tra cui Virgil van Dijk e Alexis Mac Allister, entrambi assenti per la tournée. Tuttavia, Iraola vorrà che il Liverpool sia attivo sul mercato prima della trasferta a Newcastle per la prima partita di Premier League del 23 agosto. Sono quattro, secondo il tabloid, i profili che dovrebbero arrivare prima della fine del mercato: un difensore, un terzino sinistro, un esterno destro offensivo e un centrocampista.

L'erede di Jones

Focalizzandosi su quest'ultimo, visto che Curtis Jones sembra destinato a lasciare il club quest'estate (l'Inter non molla la presa), il Liverpool potrebbe aver bisogno di un altro giocatore per assicurarsi che Iraola non si trovi in ​​difficoltà. Curiosamente, la risposta potrebbe venire dall'interno. Il periodo di Harvey Elliott ad Anfield sembrava giunto al termine quando, la scorsa estate, si è trasferito all'Aston Villa in prestito con obbligo di rinnovo, salvo poi essere messo ai margini. O che dire dell'impressionante Trey Nyoni, che ha fatto un'ottima impressione nel precampionato? Forse è troppo presto per Nyoni. E forse anche Elliott seguirà Jones e lascerà definitivamente la squadra quest'estate. In ogni caso, un volto nuovo a centrocampo sarebbe ben accetto.