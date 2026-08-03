Potrebbe davvero essere la sua stagione, dopo la prima di apprendistato conclusa con un impatto significativo sulle vittorie della sua squadra. Pio Esposito è atteso al varco, dovrà dimostrare di essere ancora più importante per l'Inter e proseguire la sua crescita professionale evidente. Intanto, il classe 2005 si esprime ai microfoni di Sky direttamente da Perth, dove la squadra è impegnata nella sua tournée estiva.
Partiamo dal ritiro: come sta andando questa tournée?
“Ci stiamo preparando a questa nuova stagione bene. Stiamo lavorando tanto, abbiamo viaggiato molto tra Hong Kong e Perth. Adesso ci sono queste due amichevoli con Milan e Juventus: due test importanti per mettersi alla prova e mettere altri minuti nelle gambe”.
È la tua seconda stagione in nerazzurro. Con quali aspettative parti?
“L’anno scorso siamo andati oltre alle aspettative di inizio anno perché arrivavo dalla B: sono molto contento di come è andata la prima stagione all’Inter. L’obiettivo è quello di non fermarsi e non accontentarsi mai. Quest’anno quindi punto a migliorare non solo in termini di statistiche ma proprio come calciatore”.
È vero che è un’amichevole, ma cosa significa giocare contro il Milan per uno cresciuto a Interello?
“Ha sempre un effetto diverso. Da quando sono piccolo ho giocato tantissimi derby ed è una cosa bellissima. È una partita che si affronterà comunque in modo serio”.
I tuoi obiettivi sono chiari, ma quelli di squadra? Tanti tuoi compagni hanno ripetuto di non volersi nascondere, tu di che idea sei?
“Sono d’accordo. Non bisogna nascondersi: siamo una squadra forte che lotterà per vincere anche quest’anno”.
Con Thuram e Lautaro arrivati tardi, al momento tu sei in primo piano per queste partite. Ti carica avere il peso dell’attacco sulle tue spalle o ti mette pressione?
“Non ho pensato a queste cose. È un periodo di preparazione, stiamo lavorando al massimo per trovate la condizione. Per il campionato poi saremo tutti a disposizione e non ho fatto questo ragionamento”.
Parliamo di Stankovic: dopo il settore giovanile vi ritrovate insieme in prima squadra. Come lo vedi e cosa ne pensi?
“È bellissimo averlo con noi. Ale è arrivato all’Inter quando aveva 11 anni, io ero lì già da un paio d’anni, è stato fantastico ritrovarsi. Quest’estate gli ho sempre scritto per chiedergli se tornasse, perché è una cosa bellissima avere un’amicizia che può andare avanti così nel club che sognavamo da piccoli. L’ho visto molto bene ma lo conoscevo già come giocatore. Ora lo stanno vedendo anche tutti gli altri”
E con un allenatore, Chivu, che avevate anche nelle giovanili.
“Esatto. È ancora più bello ritrovarsi”.
I tifosi poi si aspettano la notizia del rinnovo del contratto. Quando arriverà?
“Sono tranquillissimo. Sto benissimo qua all’Inter. È una situazione che sta curando il mio procuratore con la società senza alcun problema”.
Aspettando, magari, un ruolo ancora più al centro anche per la Nazionale. Tanti guardano a te come uno dei giocatori che può aiutare l’Italia a risollevarsi. Come ti poni nei confronti di queste aspettative?
“Mi pongo l’obiettivo di cercare di dimostrare sempre in campo. Prima con il mio club, sperando poi di avere l’occasione di dimostrare anche in Nazionale perché tengo tantissimo alla maglia azzurra”.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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