Domani, alle 11, nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, ci sarà l’ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan che si è spento lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Ai funerali, in rappresentanza del club rossonero, saranno presenti il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, oltre a due giocatori che sono rimasti in Italia, ovvero Christian Pulisic e Santi Gimenez.

L'altra parte del gruppo squadra, in questi giorni in tournée a Perth, scenderà in campo col lutto al braccio nell'amichevole contro l'Inter in programma mercoledì, all'Optus Stadium. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 13 italiane, verrà osservato un minuto di silenzio.