Domani, alle 11, nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, ci sarà l’ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan che si è spento lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Ai funerali, in rappresentanza del club rossonero, saranno presenti il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, oltre a due giocatori che sono rimasti in Italia, ovvero Christian Pulisic e Santi Gimenez.

L'altra parte del gruppo squadra, in questi giorni in tournée a Perth, scenderà in campo col lutto al braccio nell'amichevole contro l'Inter in programma mercoledì, all'Optus Stadium. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 13 italiane, verrà osservato un minuto di silenzio. 

Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 21:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.