Domani inizia la prima settimana di agosto e il mercato dell'Inter porterà sicuramente altre novità nel corso del prossimo mese. "Ci serve un esterno destro? Lo capite da soli anche voi...". Le parole di Cristian Chivu rilasciate a Sky al termine dell'amichevole giocata ieri sera non sono certamente passate inosservate. La necessità di un esterno destro è impellente, nonostante Diouf abbia fornito buone indicazioni allo staff tecnico del Biscione. Un'ottima propensione nell'uno contro uno, che va però abbinata alla capacità difensiva a tutto campo. Non è escluso che, sul capitolo esterno, possa emergere qualche nome a sorpresa, visto che allo stato attuale delle cose non ci sono vere e proprie novità.

Capitoli difesa e centrocampo

L'Inter sta spingendo anche per arrivare al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Il club nerazzurro, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, avrebbe avanzato un'offerta – tra virgolette, dato che il Liverpool non la considera una proposta formale vera e propria – nell'ordine dei 35 milioni di euro. Il Liverpool sarebbe un po' infastidito dalla situazione, visto che vorrebbe ricevere una pec con l'offerta formale. Che, allo stato attuale delle cose, non è ancora arrivata.

In difesa (dopo l'arrivo di Stones, accolto con molto entusiasmo dai tifosi, ndr) resta sullo sfondo il nome di Cristian Romero del Tottenham. Resta da capire se, in questa situazione, il tempo sia dalla parte dei nerazzurri o meno. Ovviamente resta apertissimo il capitolo delle uscite, con il nome di Davide Frattesi che dovrebbe lasciare il nerazzurro nel corso di questa sessione di calciomercato. Si prevede, dunque, un agosto particolarmente infuocato e pieno di trattative.