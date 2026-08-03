Sebastiano Esposito è sempre più lontano dal Cagliari. Sul Corriere dello Sport di oggi si parla di rottura totale con il club rossoblù, tanto che l'attaccante è assente dal ritiro della squadra. L'Atalanta, secondo il quotidiano, ha messo la freccia per aggiudicarsi il giocatore. L'accelerazione è arrivata dopo al cessione di El Bilal Touré al Parma. La punta ex Inter ha inviato un certificato medico che copre fino all'8 agosto, entro quella data la volontà è definire il suo futuro. Nei discorsi tra Atalanta e Cagliari è finito anche Daniel Maldini, già nel radar dei cagliaritani.

Il Corsport ricorda come lo strappo sia arrivato per questioni di ingaggio: l'attaccante guadagna 900mila euro a stagione, il procuratore voleva avvicinarsi al doppio (1,6 milioni l'anno). Da qui la rottura

Il futuro di Sebastiano Esposito è sempre più lontano dal Cagliari. Dopo la rottura totale con il club rossoblù e l’assenza al ritiro della squadra, l’Atalanta ha infatti messo la freccia per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante campano. La Dea ha accelerato nei giorni della cessione di El Bilal Touré al Parma, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due club. Il tempo del resto stringe: l’ex punta dell’Empoli ha inviato un certificato medico che lo copre fino all’8 agosto e l’obiettivo condiviso è definire il suo futuro entro i prossimi giorni e il botta e risposta a mezzo stampa.

Anche l'Hull City ha mostrato interesse e c'è stato un sondaggio del Como, ma l'Atalanta è in pole position. La valutazione del Cagliari è di 15 milioni di euro. Va ricordato che l'Inter ha il 40% sulla futura rivendita.