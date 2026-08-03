Solo uno tra Cristian Romero e Benjamin Pavard farà parte della rosa dell'Inter una volta terminata la sessione estiva del calciomercato. L'argentino, secondo Tuttosport, resta un obiettivo del club nerazzurro, la cui speranza è acquistare il difensore a titolo definitivo. Serve però fare spazio cedendo il francese, il cui ingaggio è di 5 milioni netti a stagione fino al 2028: a Romero ne verrebbero garantiti 5,5.

"Da Viale della Liberazione continuano a sperare di ricavare 12-15 milioni dall’ex Bayern Monaco, che però, dal primo giorno di raduno sta facendo di tutto per restare a Milano - si legge -. Pavard deve ancora farsi perdonare quell’inopinata foto pubblicata dopo una partita di padel, giocata con Theo Hernandez, quando ancora era infortunato e per questo non era potuto scendere in campo al Mondiale per Club con i nerazzurri. Questa settimana potrebbe essere importante per valutare ulteriomente le situazioni dei due atleti, sia perché l’eventuale affare Romero potrebbe avere un’accelerata, positiva o negativa, sia perché Pavard avrà a disposizione altre due partite con l’Inter, che potrebbero anche servire per attrarre potenziali compratori (al momento l’ipotesi Arabia Saudita non scalda il ragazzo)".