Si è da poco concluso a Nyon (Svizzera) il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti per quelli che saranno i playoff della prossima edizione della UEFA Champions League. Una volta conclusi i turni preliminari e stabili con precisione gli accoppiamenti, sarà possibile conoscere le ultime otto squadre qualificate alla fase finale della competizione.

Champions League, tutti gli abbinamenti per gli spareggi

Levski Sofia / Kairat Almaty - AEK Atene

GNK Dinamo / Kauno Žalgiris - Viking

H. Beer-Sheva / Stella Rossa - Aarhus / Sabah

Olympiacos / N.E.C. - Union SG / Bodø/Glimt

Celtic - LASK

Mjällby / S. Bratislava - Ararat-Armenia / Celje

Fenerbahçe / Sturm Graz - Sparta Praga/Olympique Lione