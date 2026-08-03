Si è da poco concluso a Nyon (Svizzera) il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti per quelli che saranno i playoff della prossima edizione della UEFA Champions League. Una volta conclusi i turni preliminari e stabili con precisione gli accoppiamenti, sarà possibile conoscere le ultime otto squadre qualificate alla fase finale della competizione. 

Champions League, tutti gli abbinamenti per gli spareggi 

Levski Sofia / Kairat Almaty - AEK Atene 

GNK Dinamo / Kauno Žalgiris - Viking 

H. Beer-Sheva / Stella Rossa - Aarhus / Sabah

Olympiacos / N.E.C. - Union SG / Bodø/Glimt

Celtic - LASK 

Mjällby / S. Bratislava - Ararat-Armenia / Celje

Fenerbahçe / Sturm Graz - Sparta Praga/Olympique Lione 

Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 15:14
Autore: Carlo Gamba
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