L'Inter fa tripla cifra sui propri canali social. Attraverso un post pubblicato su Instagram, YouTube, Facebook e X, la società nerazzurra ha voluto celebrare il raggiungimento dei 100 milioni di followers totali su tutte le proprie piattaforme. Un omaggio e un ringraziamento per la fedeltà "digitale" dimostrata dai tifosi interisti in tutto il mondo.
Di seguito il comunicato stampa emesso per festeggiare il traguardo:
FC Internazionale Milano raggiunge un traguardo storico e simbolico, che certifica la propria dimensione internazionale: sono oltre 100 milioni i fan nerazzurri sulle piattaforme social, distribuiti sui 26 profili social del Club. Un risultato che va oltre il dato numerico e che racconta un percorso costruito nel tempo, in cui i successi sportivi si sono intrecciati con una strategia digitale sempre più strutturata, capace di ampliare i confini della fanbase e di parlare a pubblici nuovi, ben oltre l’Italia. Negli ultimi dodici mesi la crescita è stata costante e significativa, con un incremento del 20% su base annua: un dato che rappresenta la migliore performance tra i top club a livello globale e che si traduce in oltre 16 milioni di nuovi fan.
Negli ultimi sei mesi (febbraio–luglio), il percorso di crescita ha accompagnato il Club verso il raggiungimento della soglia dei 100 milioni, consolidando il posizionamento dell’Inter tra le realtà più seguite al mondo: a trainare le performance sono stati in particolare YouTube e TikTok, due piattaforme chiave nello sviluppo internazionale del Club. Su YouTube l’Inter ha superato i 10 milioni di iscritti, entrando nel ristretto gruppo dei grandi club globali presenti sulla piattaforma e registrando un +135% di crescita da febbraio a luglio con oltre 6,1M di nuovi fan. Un risultato che ha portato il Club al settimo posto nel ranking mondiale dei club di calcio per numero di iscritti. Parallelamente, TikTok si è confermato uno dei canali più dinamici, con una crescita costante della fanbase (+4M di fan da febbraio a luglio) e delle interazioni.
Proprio su questa piattaforma il Club ha sperimentato nuovi linguaggi e formati, arrivando a realizzare un progetto innovativo come il TikTok “Out Of Phone” in occasione della celebrazione del 21° Scudetto. Per la prima volta, i contenuti nativi della piattaforma sono usciti dallo smartphone per diventare un’esperienza fisica e condivisa nello spazio urbano, accompagnando la Bus Parade e trasformando Milano in un’estensione del racconto digitale. Un’iniziativa che ha generato centinaia di milioni di visualizzazioni e un forte incremento della fanbase, confermando la capacità dell’Inter di unire mondo digitale e reale in momenti ad alto impatto emotivo. La crescita della community nerazzurra è sempre più globale e guidata dai mercati internazionali. Nell’ultimo anno i fan esteri del Club sono cresciuti del +25,6% a conferma di un’espansione internazionale sempre più strutturata. In questo scenario, gli Stati Uniti si confermano come il principale Paese occidentale per incremento della fanbase, con una crescita del +24,6% nell’ultimo anno, sostenuti in particolare dalle performance di TikTok e YouTube. Guardando all’intero continente americano, l’area rappresenta il 18% della community globale. Un segnale concreto della crescente rilevanza del brand Inter in uno dei mercati più strategici a livello globale.
Accanto alla crescita della fanbase, si rafforza anche la qualità delle performance digitali. Nell’ultima stagione, infatti, le impression sono aumentate del 43% e le video views del 33%, nonostante una riduzione del 33% del volume complessivo dei contenuti pubblicati. Un dato che evidenzia l’efficacia di una strategia editoriale sempre più mirata, capace di massimizzare l’impatto e il coinvolgimento. Alla base di questo percorso c’è un lavoro integrato che ha coinvolto contenuti, canali e distribuzione. L’evoluzione della content strategy, il rafforzamento della presenza sulle diverse piattaforme e una rinnovata media strategy, sempre più orientata a una pianificazione globale e geolocalizzata, hanno contribuito a costruire una crescita solida e sostenibile.
"Questo traguardo si innesta su un percorso che l'Inter porta avanti da anni con visione e coerenza. Gli ottimi risultati della scorsa stagione confermano l'efficacia di una rinnovata strategia che privilegia la qualità rispetto alla quantità, investendo in contenuti rilevanti, innovativi e pensati per audience sempre più diversificate e globali” le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano. “La crescita della nostra community riflette la capacità dell'Inter di parlare a tifosi di culture e mercati diversi attraverso un approccio su misura, che ci permette di essere sempre più vicini ai nostri fan in ogni parte del mondo”. Il traguardo dei 100 milioni rappresenta una tappa importante, ma non un punto di arrivo. Il percorso dell’Inter continua con l’obiettivo di esplorare nuove opportunità, presidiare i canali emergenti e sviluppare ulteriormente il dialogo con una fanbase sempre più ampia, internazionale e connessa.
Il video celebrativo per i 100 milioni di followers
Autore: Carlo Gamba
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:19 SI - Diaby-Inter, per procedere serve un contributo dell'Al Ittihad
- 14:05 Paganin: "Stones gran colpo, può agire anche da centrocampista!
- 13:51 Niente derby per Gila: lo spagnolo a riposo precauzionale
- 13:39 Bookies - Triplete, l'Inter ha una quota interessante
- 13:25 SM - Diaby, per l'Inter è prendere o lasciare. Pavard la chiave per Romero
- 13:12 UFFICIALE - Benedetta Santoro all'Hellas in prestito
- 12:49 Competizioni UEFA 2026/2027, i premi minimi per le italiane: l'Inter sorride
- 12:36 L'Inter trionfa anche sui social: raggiunti 100 milioni di followers totali
- 12:23 Esposito: "Non ci nascondiamo, siamo forti. Bellissimo che Stankovic sia qui"
- 12:11 Inter sul gioiello Kostov, il Cagliari si candida al prestito
- 12:00 videoINTER, si scalda il MERCATO: MAROTTA e AUSILIO tra ENTRATE necessarie e USCITE dovute
- 11:55 Bisseck: "Le critiche? Non mi interessa. L'arrivo di Stones alza il livello"
- 11:42 L'Inter conferma: a Bari l'ultimo test amichevole nella pre-season
- 11:29 Corsera - Calhanoglu-Fenerbahçe, l'Inter smentisce contatti
- 11:16 Mirror - Curtis Jones andrà via, il Liverpool cerca il suo sostituto
- 11:02 Corsera - Kamate, Atletico Madrid alla finestra: manca accordo su due punti
- 10:48 La Repubblica - Diaby, l'offerta dell'Inter. Spence e Romero troppo costosi: il punto
- 10:34 Il Messaggero - Inter, niente Jones senza Frattesi out. Problemi anche per Spence
- 10:20 TS - Inter, Jones anche da esterno: Chivu ha un motivo in più per volerlo
- 10:06 TS - Inter, Pavard o Romero: uno esclude l'altro. Settimana decisiva: il punto
- 09:52 Romero all'Inter è un'operazione apparecchiata: decidono i nerazzurri
- 09:38 TS - Inter, offerto Kayode. Viva l'ipotesi Diaby. Ma c'è un problema
- 09:24 CdS - Seba Esposito, Atalanta in pole: il prezzo del Cagliari e perché l'Inter è in attesa
- 09:10 CdS - Inter-Milan a Perth: Chivu riabbraccia tre giocatori
- 08:56 CdS - Inter, due obiettivi per agosto (più uno). Tanti profili per il post-Dumfries, ma...
- 08:42 CdS - Inter, novità Stankovic: il figlio d'arte ha una motivazione extra
- 08:28 Vieri: "Inter, mentalità per migliorare anche il double. E su Stones dico che..."
- 08:14 CdS - Esposito-Inter, rinnovo fatto: i tempi per la firma e il nuovo ingaggio
- 08:00 GdS - Inter, riecco Diaby: Asllani nell'operazione, ecco quanto è valutato
- 00:02 Sky - Sondaggio informativo dell'Inter per Diaby: i dettagli
- 00:00 L'illusione Karlsruhe è già svanita
- 23:52 Calhanoglu e l'importanza nel gioco dell'Inter: la statistica che stupisce
- 23:38 Siena, Michielan: "All'Inter grandi emozioni, Handanovic mio modello"
- 23:24 Prandelli e i problemi sistemici del calcio italiano: "Basta tattica fino ai 14 anni"
- 23:09 City, Bettinelli elogia Donnarumma dopo l'amichevole contro l'Inter
- 22:55 Sebastiano Esposito-Cagliari, il punto insanabile di rottura: i dettagli
- 22:41 Finalmente Owusu: primi due gol in Super League svizzera per lui
- 22:27 De Laurentiis: "Mai il Napoli è stato così vincente. Ora ci manca la Champions"
- 22:13 Dalla Francia - Pavard rifiuta il Como e altre due offerte: vuole restare all’Inter
- 21:59 Inter U23, Vecchi: "Nuovo girone? Non vediamo l'ora di cominciare"
- 21:44 Agosto decisivo per il futuro di Frattesi: Juve alla finestra. Ma non solo...
- 21:30 Alajbegovic si presenta: "La Juve è il club più grande in Italia"
- 21:15 Mercato in evoluzione: dall'esterno a Jones, si prevede un agosto di fuoco
- 21:00 Juventus, sabato 8 agosto sfida all'Inter: i convocati per la tournée
- 20:46 Cagliari, Pisacane sulla vicenda Esposito: "Il gruppo viene davanti a ogni cosa"
- 20:32 Dall'Arabia Saudita - L'Inter offre Asllani e 18 milioni per Diaby
- 20:18 Inter Primavera, successo in rimonta contro il Piacenza
- 20:03 SI - Capitolo Romero, domani inizia una settimana cruciale: i dettagli
- 19:49 L'Inter U23 vince in casa dell'AlbinoLeffe in amichevole
- 19:34 Dalla Francia - L'Inter su Kostov della Stella Rossa: costa 20 milioni
- 19:20 From UK - Jones, Liverpool irritato: vorrebbe un'offerta ufficiale dall'Inter
- 19:06 Lukaku, suggestione a stelle e strisce? Su di lui l'Atlanta United
- 18:52 UFFICIALE - Kolo Muani torna alla Juventus, questa volta a titolo definitivo
- 18:38 Italia, nei prossimi giorni lo staff: diversi i volti già visti per Mancini
- 18:24 Palermo, Kamaté si allontana: il giocatore non è convinto della destinazione
- 18:10 Diouf esterno, da pazza idea a realtà assodata. Per Chivu è una necessità
- 17:55 Primavera - Inter in campo alle 18 contro il Piacenza: le formazioni ufficiali
- 17:41 Inter, ora i test a Perth contro Milan e Juve: la programmazione TV
- 17:27 Perinetti: "Zaniolo-Esposito, c'è una differenza. Mercato, l'Oscar a due club"
- 17:13 City, Bettinelli: "Inter e Atletico hanno giocatori fantastici"
- 16:59 UFFICIALE - Juve, colpo Alajbegovic: le cifre dell'affare
- 16:44 Sotto lo stesso segno zodiacale: Materazzi celebra gli ex "leoni" interisti
- 16:30 Inter subito in campo a Perth: seduta nel tardo pomeriggio australiano
- 16:16 Inter accolta a Perth da oltre cento tifosi: entusiasmo alle stelle fuori dall'hotel
- 16:02 Ambulanti San Siro, il Comune rilascia un "salvifico" numero di licenze
- 15:48 Seba Esposito-Cagliari ai titoli di coda: c'è una squadra in pole position
- 15:35 Dumfries e l'esordio col Real: "Non nel mio ruolo naturale. Mou mi chiede una cosa"
- 15:21 In Turchia - Calhanoglu, il Fenerbahçe non molla: incontro a Milano negli scorsi giorni
- 15:07 Real, Mourinho promuove la prima di Dumfries: "Ha dato il massimo"
- 14:53 Sky - Inter, priorità alle fasce. Difesa, Romero-Pavard: valutazioni in corso