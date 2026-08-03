Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Beppe Galli ha spiegato le ragioni per le quali ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Assoagenti, un ruolo ora assunto da Alessandro Moggi: "Ho lasciato perché sono un po' stanco, per motivi di salute e perché era giusto dopo tanti anni lasciare il posto a chi è un po' più politico di me - le sue parole -. Sono stati anni bellissimi, al mio fianco ho avuto persone con cui mi sono trovato bene. Penso di essere sempre stato me stesso e ho cercato di difendere i nostri colleghi. Ho sempre difeso la nostra categoria perché non penso che siamo noi il male del calcio".

Parlando del calciomercato in generale, Galli ha espresso una sua personale perplessità, ormai ricorrente per quel che riguarda le strategie dei club italiani: "Sento sempre parlare di grandi stranieri. Di che parliamo? Ogni anno si dice sempre che è l’anno dei calciatori italiani. E poi arrivano sempre stranieri".