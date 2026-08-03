L'ex difensore, oggi apprezzato opinionista, Massimo Paganin ha parlato di calciomercato e dell’imminente prossima stagione di Serie A in un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, l’ex calciatore si complimenta con l’Inter, artefice di un’operazione di mercato che ha permesso ai nerazzurri di portare a Milano un difensore esperto come John Stones.

Da difensore, John Stones è il giusto rinforzo, di qualità ed esperienza, per la retroguardia dei nerazzurri?

“L’Inter ha fatto un grande colpo di mercato. Stones ha 32 anni e l’esperienza necessaria per affrontare un campionato come il nostro. Possiede qualità ed equilibrio per fare bene, nonostante la difficoltà del nostro calcio, e l’intelligenza per supportare la mentalità vincente dello spogliatoio nerazzurro, dopo che si è vissuta una grande stagione. Si tratta di un grande calciatore e di un grande uomo, molto duttile, tanto che può agire anche da centrocampista”.