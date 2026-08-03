Prosegue la preparazione dell'Inter verso il derby amichevole contro il Milan, in programma dopodomani a Perth, in Australia. Stamattina, riferisce Sky Sport, Cristian Chivu ha diretto l'unico allenamento della giornata, visto che poi ha concesso il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Domani, giorno di vigilia, il programma prevede un'altra seduta, oltre alla conferenza stampa che vedrà protagonisti il tecnico romeno e un giocatore.