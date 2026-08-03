Prosegue la preparazione dell'Inter verso il derby amichevole contro il Milan, in programma dopodomani a Perth, in Australia. Stamattina, riferisce Sky Sport, Cristian Chivu ha diretto l'unico allenamento della giornata, visto che poi ha concesso il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Domani, giorno di vigilia, il programma prevede un'altra seduta, oltre alla conferenza stampa che vedrà protagonisti il tecnico romeno e un giocatore. 

Sezione: Focus / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 18:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.