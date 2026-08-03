Tutto fatto per Dilan Zarate al Cadiz. Il giocatore dell'Inter Primavera torna in Spagna, con le visite mediche completate nel pomeriggio e l'ufficialità arrivata da pochi minuti.

Il trasferimento di Zarate e i post del Cadiz

Dal primo pomeriggio il club aveva iniziato ad annunciare il giocatore con una sorta di "Indovina chi" sul proprio profilo X. Primo indizio: "Il nuovo giocatore è spagnolo e non ha né barba né baffi". Poi il secondo indizio: "Dal 2023 gli piace 'la pasta italiana'...", quindi dal 2023 gioca in Italia. Infine il terzo indizio: è un campione d'Europa in carica. Il giocatore reduce dall'esperienza all'Inter ha infatti vinto l'Europeo U19 con la Roja.

Intanto Zarate aveva già svolto le visite mediche alla clinica San Rafael, nel cuore della città. Ora ha firmato il contratto che lo legherà agli andalusi fino alla fine della stagione. Sfumata quindi l'opzione Cesena, di cui si era parlato nelle scorse settimane. Per lui sarà la prima esperienza vera e propria tra i professionisti, in Segunda Division, dopo qualche minuto giocato l'anno scorso con l'Inter U23.

Il Cadiz avrà a disposizione la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, come specificato nel comunicato che annuncia l'operazione. L'Inter mantiene però il controllo del cartellino, avendo inserito una clausola di recompra.