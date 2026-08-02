Nuovi sviluppi in casa Liverpool per quanto riguarda Curtis Jones. A parlare della situazione a talkSport è stato il giornalista inglese Ben Jacobs. Come ben noto, il contratto di Jones scade a fine giugno 2027, al termine della prossima stagione. Nonostante il forcing dell'Inter sul giocatore, seguito con interesse e attenzione dalla dirigenza nerazzurra, i Reds sarebbero fermi sulla propria posizione.

Gli ultimi sviluppi nella trattativa dell'Inter per Jones

Jacobs ha spiegato la situazione ricostruendola dall'inizio: "L'Inter sta spingendo per Curtis Jones. Ha avanzato un'offerta – tra virgolette, dato che il Liverpool non la considera una proposta formale vera e propria – nell'ordine dei 35 milioni di euro. Si tratta del terzo tentativo, dopo le precedenti offerte da 32 e 25 milioni di euro". Fin qui, niente di nuovo, così come non è una novità l'apprezzamento del giocatore per la destinazione

La posizione del Liverpool rispetto all'Inter è chiara per Jacobs: "Il Liverpool è un po' infastidito dalla situazione, dato che non vuole più gestire la trattativa tramite intermediari. Secondo le informazioni in mio possesso, la posizione del club è chiara: se l'Inter vuole Curtis Jones dovrà presentare un'offerta formale e solo allora si potrà cercare un compromesso economico". Le cifre quindi non scenderanno, con la richiesta che sarà ferma ai 40 milioni di euro domandati dal Liverpool fino a che l'offerta dell'Inter non sarà ufficiale.

E se a fine mercato Jones dovesse essere ancora al Liverpool? "Ho la sensazione che l'Inter tornerà alla carica ad agosto", ha spiegato Jacobs, prima di continuare, "ma se la finestra di mercato dovesse chiudersi senza sviluppi, potremmo assistere all'estremo opposto: Iraola ha detto di apprezzare Curtis Jones e, nonostante il piccolo screzio di qualche giorno fa, il Liverpool non è contrario a proporre al giocatore un nuovo contratto".