L'Inter si prepara per il doppio test da sostenere in Australia, a Perth, dove i nerazzurri sfideranno mercoledì il Milan e sabato la Juventus in un importante antipasto di campionato italiano.

Come riporta il Corriere dello Sport, Cristian Chivu farà lavorare la squadra in campo oggi e domani, quando già ci sarà la vigilia della partita contro i rossoneri e quindi una nuova conferenza stampa per il tecnico nerazzurro. Nel frattempo si candidano a tornare in campo tre giocatori appena tornati nei ranghi dopo le vacanze post-Mondiali. Sono ovviamente Hakan Calhanogly, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, già nella truppa a Hong Kong ma che lo staff tecnico aveva tenuto a riposo perch aggregati da pochissimi giorni.