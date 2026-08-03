L'illusione Karlsruhe è già svanita. È bastato affrontare un avversario di un certo livello affinché ci si rendesse conto che la mancanza di un esterno di ruolo sulla corsia di destra sia una reale necessità. Ci eravamo illusi un po' tutti, dopo la doppietta nel recupero contro i tedeschi, che Diouf potesse essere davvero la sorpresa come quinto a destra, quella 'pazza idea' di Chivu in risposta a nostra specifica domanda che è già diventata un mantra in questo mercato. Tutti a dire "abbiamo trovato il nostro esterno", titoli a go-go, in effetti il pensiero era balenato in mente a tutti. Ma una cosa è vederlo scorrazzare sulla fascia contro una squadra di seconda serie tedesca, una cosa vederlo fare il quinto a tutti gli effetti, con compiti sia offensivi sia difensivi.
A 'drogare' il giudizio sulla prestazione di Diouf contro il Karlsruhe è stata sicuramente la doppietta dopo il 90', ma bisogna anche guardare tutta la prestazione in quella partita, sicuramente positiva ma senza quell'exploit nei minuti finali forse non avrebbe causato tutta quell'eco mediatica. Ed è bastato poco, come si diceva, per riportare tutti sul piano della realtà. Perché il quinto, appunto, prevede sì di attaccare ma anche di ripiegare, difendere, diventare un terzino aggiunto, e questo contro il Manchester City purtroppo Diouf non è stato in grado di farlo. Gli inglesi sulla sua fascia hanno attaccato con regolarità ed eccessiva facilità, ma non è neanche colpa sua. Non è nelle sue carrateristiche difendere, ed ecco che la necessità è tornata a galla: serve un esterno.
Lo ha detto anche Chivu senza mezzi termini a fine partita, "ci serve, lo vedete anche voi", mandando anche un messaggio indiretto alla società alla quale non ha bisogno di usare conferenze pubbliche per parlare, le parti si saranno già confrontate più volte su questa necessità, non a caso gli interpreti come ho già sottolineato una settimana fa erano anche stati individuati, prima Palestra, poi Khalaili, infine Spence, ma per le note vicende tutte le trattative sono sin qui saltate. Intanto la società si è dedicata a rinforzare altri settori, come la difesa orfana di De Vrij e Acerbi, è arrivato Stones, ottimo colpo a parametro zero, si tratta ora per Romero, che sarebbe un altro innesto di qualità in un settore che attualmente conta già Bastoni, Bisseck, Akanji, il suddetto Stones, Carlos Augusto e volendo anche Pavard, che potrebbe restare in caso di bisogno. Torno all'argomentazione della settimana scorsa: dovendo fare una lista di priorità, non è forse il caso di stanziare il budget principale dove c'è l'urgenza maggiore, ovvero la fascia destra, piuttosto che in difesa dove almeno numericamente l'Inter è a posto? Lo dicevo già prima dell'arrivo di Stones, lo ripeto ora che il reparto è quasi completo.
Non avendo certo a disposizione i budget della Premier League, e la trattativa Spence lo dimostra, forse sarebbe meglio andare prima a coprire le falle più evidenti, le fasce (parlo volutamente al plurale perché lo stesso Chivu ha detto che anche a sinistra, tolto Dimarco, si potrebbe adattare Carlos Augusto che però lui preferisce più dietro), piuttosto che la difesa o il centrocampo. Ci si augura quindi che avvenga lì il prossimo investimento, per poi successivamente andare a ritoccare gli ultimi reparti che hanno bisogno di essere completati. Ma soltanto dopo aver coperto le mancanze più evidenti, che a questo punto sembrano sotto gli occhi di tutti.
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:02 Sky - Sondaggio informativo dell'Inter per Diaby: i dettagli
- 00:00 L'illusione Karlsruhe è già svanita
- 23:52 Calhanoglu e l'importanza nel gioco dell'Inter: la statistica che stupisce
- 23:38 Siena, Michielan: "All'Inter grandi emozioni, Handanovic mio modello"
- 23:24 Prandelli e i problemi sistemici del calcio italiano: "Basta tattica fino ai 14 anni"
- 23:09 City, Bettinelli elogia Donnarumma dopo l'amichevole contro l'Inter
- 22:55 Sebastiano Esposito-Cagliari, il punto insanabile di rottura: i dettagli
- 22:41 Finalmente Owusu: primi due gol in Super League svizzera per lui
- 22:27 De Laurentiis: "Mai il Napoli è stato così vincente. Ora ci manca la Champions"
- 22:13 Dalla Francia - Pavard rifiuta il Como e altre due offerte: vuole restare all’Inter
- 21:59 Inter U23, Vecchi: "Nuovo girone? Non vediamo l'ora di cominciare"
- 21:44 Agosto decisivo per il futuro di Frattesi: Juve alla finestra. Ma non solo...
- 21:30 Alajbegovic si presenta: "La Juve è il club più grande in Italia"
- 21:15 Mercato in evoluzione: dall'esterno a Jones, si prevede un agosto di fuoco
- 21:00 Juventus, sabato 8 agosto sfida all'Inter: i convocati per la tournée
- 20:46 Cagliari, Pisacane sulla vicenda Esposito: "Il gruppo viene davanti a ogni cosa"
- 20:32 Dall'Arabia Saudita - L'Inter offre Asllani e 18 milioni per Diaby
- 20:18 Inter Primavera, successo in rimonta contro il Piacenza
- 20:03 SI - Capitolo Romero, domani inizia una settimana cruciale: i dettagli
- 19:49 L'Inter U23 vince in casa dell'AlbinoLeffe in amichevole
- 19:34 Dalla Francia - L'Inter su Kostov della Stella Rossa: costa 20 milioni
- 19:20 From UK - Jones, Liverpool irritato: vorrebbe un'offerta ufficiale dall'Inter
- 19:06 Lukaku, suggestione a stelle e strisce? Su di lui l'Atlanta United
- 18:52 UFFICIALE - Kolo Muani torna alla Juventus, questa volta a titolo definitivo
- 18:38 Italia, nei prossimi giorni lo staff: diversi i volti già visti per Mancini
- 18:24 Palermo, Kamaté si allontana: il giocatore non è convinto della destinazione
- 18:10 Diouf esterno, da pazza idea a realtà assodata. Per Chivu è una necessità
- 17:55 Primavera - Inter in campo alle 18 contro il Piacenza: le formazioni ufficiali
- 17:41 Inter, ora i test a Perth contro Milan e Juve: la programmazione TV
- 17:27 Perinetti: "Zaniolo-Esposito, c'è una differenza. Mercato, l'Oscar a due club"
- 17:13 City, Bettinelli: "Inter e Atletico hanno giocatori fantastici"
- 16:59 UFFICIALE - Juve, colpo Alajbegovic: le cifre dell'affare
- 16:44 Sotto lo stesso segno zodiacale: Materazzi celebra gli ex "leoni" interisti
- 16:30 Inter subito in campo a Perth: seduta nel tardo pomeriggio australiano
- 16:16 Inter accolta a Perth da oltre cento tifosi: entusiasmo alle stelle fuori dall'hotel
- 16:02 Ambulanti San Siro, il Comune rilascia un "salvifico" numero di licenze
- 15:48 Seba Esposito-Cagliari ai titoli di coda: c'è una squadra in pole position
- 15:35 Dumfries e l'esordio col Real: "Non nel mio ruolo naturale. Mou mi chiede una cosa"
- 15:21 In Turchia - Calhanoglu, il Fenerbahçe non molla: incontro a Milano negli scorsi giorni
- 15:07 Real, Mourinho promuove la prima di Dumfries: "Ha dato il massimo"
- 14:53 Sky - Inter, priorità alle fasce. Difesa, Romero-Pavard: valutazioni in corso
- 14:38 Chaka Traorè: "Esposito grandissimo attaccante, ma vedo Camarda come titolare dell'Italia in futuro"
- 14:24 Manchester City, Maresca: "Molto contento della prestazione contro l'Inter"
- 14:10 Primavera ko con l'Imperia, Riolfo: "Bravi a tirare fuori il carattere"
- 13:55 Romano: "Read-Roma, parti al lavoro per trovare l'intesa col Feyenoord"
- 13:40 Inter, finita la prima parte del Summer Tour. Stankovic: "Grazie Hong Kong"
- 13:25 Qui Milan - Verso il derby: Modric e Jashari arrivati a Perth
- 13:10 Palacios da eroe a brivido: segna il 3-0 dell’Estudiantes, poi infortunio
- 12:55 Sucic a ITV: "Derby speciale, ma conta arrivare al top al campionato"
- 12:40 Mkhitaryan a ITV: "Felice di iniziare un'altra stagione, provo a essere un esempio"
- 12:25 Euro 2032, sedici stadi italiani per cinque posti: è corsa contro il tempo
- 12:10 Gvardiol promuove la scelta di Stones: "L'Inter è il club perfetto"
- 11:55 Libero - Tre giovani talenti pronti a seguire la strada di Pio Esposito
- 11:40 Tebas durissimo su Infantino: "Gestione nefasta. È inadeguato, si faccia da parte"
- 11:26 L'agente di Esposito: "Vuole restare all'Inter, rinnoverà senza dubbio"
- 11:11 TS - Contro il City brillano Bisseck e Stankovic. Soffre Diouf
- 10:57 Corsera - La giovane Inter batte il City, ma Chivu preme: vuole un esterno
- 10:42 Hull City su Asllani: l'Inter apre al prestito, ma a una condizione
- 10:27 Il Romanista - La Roma sfida l'Inter: idea Spence come alternativa a Read
- 10:12 TS - A Chivu l'esterno va di traverso: Diouf non convince in difesa
- 09:57 CdS - Akanji verso il rientro, Calha-Sucic-Bonny contro il Milan?
- 09:42 GdS - Milan, Ramos e Leao pronti per il derby contro l'Inter
- 09:28 Buongiorno Perth! L'Inter è arrivata in Australia, prosegue la preparazione
- 09:13 Buffon: "Mancini? Avrei scelto Conte. Su Pirlo tentativo politico goffo e mal riuscito"
- 08:59 CdS - Quattro cessioni per finanziare il mercato: la lista dei partenti
- 08:44 GdS - Chivu chiede ancora rinforzi: serve un esterno, Jones il sogno
- 08:29 GdS - Stankovic, giocata per l'1-1 da grande calciatore. Delude Esposito
- 08:14 CdS - Inter all'inglese, ma senza fretta: si tratta per Romero e Jones
- 08:00 Martinez: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Sulla titolarità, Stones e Provedel..."
- 00:00 Evviva il calcio giocato