Josep Martinez è pronto a prendersi la porta dell'Inter dopo l'addio di Yann Sommer. Reduce da una stagione con alti e bassi, anche per colpa del tragico incidente stradale che lo ha coinvolto, il portiere nerazzurro quest'anno si candida al ruolo di titolare e lo ribadisce in una lunga intervista rilasciata oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:
Martinez pronto a prendersi la porta dell’Inter
Ha accettato due anni da secondo nell’Inter: come ha gestito l’idea di non essere mai scelto?
"Quando non giochi conta molto la testa. Io ho sempre pensato soltanto a prepararmi a dovere, aspettando il momento giusto. Il calcio è così: ora mi capita questa opportunità e voglio sfruttarla al meglio".
Già lo scorso anno sembrava in rampa di lancio, visto che Sommer faticava. Poi...
"Poi è capitato qualcosa fuori dal campo che mi ha impedito di lavorare come avrei voluto. Un calciatore dev’essere lucido per rendere al massimo. Per fortuna adesso posso lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulla nuova stagione, senza pensare a quello che è stato. Ho tanta fame".
Lo shock dell’incidente e la ripartenza
Come ha superato lo shock dell’incidente?
"Con l’aiuto dei compagni, della famiglia, degli amici. Mi ha supportato anche un professionista. Ma non ci sono particolari segreti: quando capita una tragedia del genere, si sta male ed è giusto che sia così. È stato un momento difficile. Poi con il tempo sono riuscito ad andare avanti".
C’è stata una fase in questi due anni in cui ha pensato di andare via?
"No. Pensavo che avrei meritato anche io di giocare, perché mi sentivo pronto. Ma non vale solo per il secondo portiere, vale per tutti gli elementi di una rosa. È vero quando si dice che le riserve competitive aiutano i titolari ad allenarsi meglio, a non abbassare la guardia".
La concorrenza con Provedel e l’eredità di Sommer
L’Inter ha preso un altro portiere esperto: Provedel.
"È un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettere in difficoltà l’allenatore. Normale. Io cercherò di fare il mio".
Le gerarchie almeno in partenza sono delineate: toccherà a lei alla prima contro il Monza.
(Ride) "Non sono io a dover rispondere a questa considerazione. Alla fine sarà il campo a parlare. Io devo dimostrare il mio valore, tanto da meritare di essere il portiere dell’Inter. Conta solo questo. Se sono migliorato dopo il Genoa? Certo. In questi due anni da Sommer ho imparato molto".
Gli obiettivi dell’Inter e l’arrivo di Stones
Ecco, quali sono gli obiettivi dell’Inter? Lo scorso anno volevate lo scudetto. E oggi?
"Non molliamo niente. Dobbiamo essere ambiziosi su ogni fronte, anche in Champions League: vogliamo provare di nuovo ad arrivare in fondo. Stones? Ci darà tantissimo in termini di personalità ed esperienza. È uno di quei calciatori che alzano il livello di un intero reparto".
Il sogno della Spagna e il giudizio sull’Italia
La Spagna ne ha molti, di questi giocatori. Come ha vissuto da spagnolo il trionfo mondiale?
"Come ho potuto, in ritiro insieme con i compagni interisti. È stato un vero godimento ma, a essere onesti, avrei preferito festeggiare con la mia gente nel mio Paese.... Andare in Nazionale? Più che un obiettivo è un sogno. Se saprò affermarmi nell’Inter avrò qualche possibilità, perché no? Però i portieri della Spagna sono fenomenali. I migliori del mondo insieme a Donnarumma che abbiamo affrontato a Hong Kong".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:55 Sucic a ITV: "Derby speciale, ma conta arrivare al top al campionato"
- 12:40 Mkhitaryan a ITV: "Felice di iniziare un'altra stagione, provo a essere un esempio"
- 12:25 Euro 2032, sedici stadi italiani per cinque posti: è corsa contro il tempo
- 12:10 Gvardiol promuove la scelta di Stones: "L'Inter è il club perfetto"
- 11:55 Libero - Tre giovani talenti pronti a seguire la strada di Pio Esposito
- 11:40 Tebas durissimo su Infantino: "Gestione nefasta. È inadeguato, si faccia da parte"
- 11:26 L'agente di Esposito: "Vuole restare all'Inter, rinnoverà senza dubbio"
- 11:11 TS - Contro il City brillano Bisseck e Stankovic. Soffre Diouf
- 10:57 Corsera - La giovane Inter batte il City, ma Chivu preme: vuole un esterno
- 10:42 Hull City su Asllani: l'Inter apre al prestito, ma a una condizione
- 10:27 Il Romanista - La Roma sfida l'Inter: idea Spence come alternativa a Read
- 10:12 TS - A Chivu l'esterno va di traverso: Diouf non convince in difesa
- 09:57 CdS - Akanji verso il rientro, Calha-Sucic-Bonny contro il Milan?
- 09:42 GdS - Milan, Ramos e Leao pronti per il derby contro l'Inter
- 09:28 Buongiorno Perth! L'Inter è arrivata in Australia, prosegue la preparazione
- 09:13 Buffon: "Mancini? Avrei scelto Conte. Su Pirlo tentativo politico goffo e mal riuscito"
- 08:59 CdS - Quattro cessioni per finanziare il mercato: la lista dei partenti
- 08:44 GdS - Chivu chiede ancora rinforzi: serve un esterno, Jones il sogno
- 08:29 GdS - Stankovic, giocata per l'1-1 da grande calciatore. Delude Esposito
- 08:14 CdS - Inter all'inglese, ma senza fretta: si tratta per Romero e Jones
- 08:00 Martinez: "Sono stato male, ho chiesto aiuto. Sulla titolarità, Stones e Provedel..."
- 00:00 Evviva il calcio giocato
- 23:55 In Turchia - Il Fenerbahçe tornerà su Calhanoglu: c'è una condizione
- 23:42 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 23:28 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 23:14 Le Parisien - Pavard si sta rilanciando: la permanenza è possibile
- 23:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 22:46 Guerra aperta tra S. Esposito e il Cagliari: sondato il possibile sostituto
- 22:32 Balotelli: "Ceuta? Italia agli italiani, Europa agli europei, Africa agli africani"
- 22:17 Krol avvisa Allegri: "Se ti chiami Napoli devi competere per lo Scudetto"
- 22:04 GdS - Chivu chiede un esterno, situazione in fase di studio
- 21:49 Palestra è già un rimpianto? Super prestazione contro il Tottenham
- 21:35 Primavera, nerazzurri sconfitti per 3-1 dall'Imperia in amichevole
- 21:21 Inter Femminile, buon test contro il Como 1907: finisce 4-1
- 21:08 Sky - Ritorno di fiamma per Diaby: può essere il prescelto per la destra?
- 20:53 Milan, allenamento a Perth: Ramos e Leao ancora in gruppo
- 20:40 Stankovic da 8 contro il City: personalità, equilibrio e numeri da leader
- 20:26 Juventus, Spalletti: "Mi aspetto nuovi arrivi dal mercato"
- 20:12 La convinzione di Abodi: "Stadi? Il calcio italiano cambierà volto"
- 19:58 Dall'Inghilterra a Milano... in nerazzurro: gli auguri del Barnsley a Stones
- 19:44 Ecco agosto: il mercato entra nel vivo. Quanti rinforzi arriveranno in nerazzurro?
- 19:30 FOTO - Scambio di maglie a fine partita tra Diouf e Khusanov
- 19:16 Giulia Dragoni al Chelsea: è la calciatrice italiana più pagata di sempre
- 19:00 From UK - Aumenta la fiducia interista per Curtis Jones
- 18:47 La Germania sfida la FIFA: “Serve un’indagine approfondita sulla proposta”
- 18:33 videoPavard segna, poi l'Inter batte il City ai rigori: gli highlights della sfida
- 18:22 videoKovacic, sorrisi e saluti per gli interisti
- 18:14 Chivu: "Ci serve un esterno, lo capite anche voi. Preferisco Carlos dietro"
- 18:12 Carlos Augusto: "Gara di alto livello, ci siamo divertiti. Queste partite..."
- 17:53 Chivu: "Ottimo primo tempo, ma ora abbiamo poche energie. Sui giovani..."
- 17:51 Semenyo dopo l’Inter: “Devo stupire gli avversari, non essere prevedibile”
- 17:37 Frattesi, l'Inter abbassa il prezzo? Le piste aperte tra Juve e Premier
- 17:22 videoManchester City-Inter, la sequenza dei rigori che ha deciso la gara
- 17:07 Man. City, Maresca: "Qualche difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti"
- 16:53 Bufera Chelsea: multa da 10 milioni e stop al mercato dal 2027
- 16:38 Il Vasco da Gama pensa a Colidio. E l'Inter osserva la situazione
- 16:23 Manchester-City-Inter, Up&Down - Stankovic con lo spara-magliette, Zielinski in affanno
- 16:10 Giornale di Sicilia - Il Palermo non molla Kamaté. Ma il calciatore...
- 15:56 L'Inter ricorda don Mazzi: "Ha seguito i colori nerazzurri con autenticità e passione"
- 15:43 Giuffredi sbotta per Esposito: "Cagliari, solo bugie! Era tutto concordato"
- 15:30 Hong Kong sorride all'Inter: Manchester City sconfitto ai rigori
- 14:52 De Zerbi: "Ho mandato un messaggio a Romero. Il mercato non è compito mio"
- 14:42 From UK - Jones, possibile un compromesso tra Liverpool e Inter
- 13:26 SM - L'Inter guarda in Premier League: il punto sui due nomi principali
- 13:16 Vieri, incontro con i tifosi nerazzurri a Hong Kong Fanatics Store
- 13:03 Da Bergamo - Voci dall'Albania, sì di Asllani all'Atalanta
- 12:49 Esposito-Cagliari: il giocatore non si allena, potrebbe finire fuori rosa
- 12:36 Anche l'Inter Women in campo oggi: alle 17.30 test con il Como 1907
- 12:24 Euro 2032, acquisita la documentazione su 16 stadi: via all'analisi tecnica
- 12:17 Inter, contro il City Bisseck centrale. In avanti Esposito e Iddrissou