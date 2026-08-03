Primo e unico club italiano a riuscirci, l'Inter sulla carta avrebbe l'opportunità di realizzare il Triplete anche nella nuova stagione. Sulla carta, ovviamente, perché in Europa figurano club ben più attrezzati dei nerazzurri per arrivare in fondo alla Champions League vincendo anche entro i confini nazionali. In questa fase però tutti si ritrovano alla pari ai nastri di partenza e nelle quote dei bookmaker i nerazzurri vengono presi in considerazione per vincere tutto. La conquista del Triplete infatti è bancata 130 dai principali operatori del settore, una quota un po' più alta rispetto alle big d'Europa ma comunque di tutto rispetto. Insomma, chi scommette può nutrire un pizzico di fiducia nell'impresa nerazzurra.

Per quanto concerne le altre italiane in Champions League, I bookie dei principali siti di scommesse non le ritengono potenzialmente in corsa per il triplo bersaglio: la quota di Napoli, Roma e Como, infatti, è stata collocata in lavagna addirittura a 1.000.