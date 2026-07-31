Dopo la prima parte di ritiro dell'Inter Primavera a Saint-Vincent, i ragazzi di Bigica saranno impegnati nella giornata di domani, sabato 1 agosto a Dormelletto contro l'Imperia, formazione ligure di Serie D. I calciatori nerazzurri sono rimasti in Valle d'Aosta fino allo scorso 27 luglio, e adesso giocheranno altre quattro amichevoli.

Il programma

Sabato 1 agosto, ore 18:00: Imperia-Inter U20 (Dormelletto)

Domenica 2 agosto, ore 18:00: Piacenza-Inter U20 (Piacenza)

Giovedì 6 agosto, ore 20:30: Milan-Inter U20 - Semifinale Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo (Alessandria) | Eventuale Finale venerdì 7 agosto

Giovedì 13 agosto: Inter U20-Bra (KONAMI Football Centre, Milano)