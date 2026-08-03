Punto di mercato esteso oggi su Il Messaggero, dedicato alle squadre di vertice del campionato italiano. Tra le quali ovviamente l'Inter, il cui obiettivo è confermarsi dopo la stagione in cui sono arrivati Scudetto e Coppa Italia. Una delle situazioni da sistemare riguarda la fascia destra, che non avrà più il supporto di Denzel Dumfries.

"Marotta ha perso sul filo di lana Palestra, che ha scelto il Chelsea, e l’israeliano Khalaili che non ha superato le visite mediche - si legge -. Resiste la candidatura di Spence dopo l’ottimo Mondiale con l’Inghilterra ma il Tottenham spara alto: 25 milioni non bastano. Ce ne vogliono 40, invece, per Romero, centrale dell’Argentina che l’Inter vorrebbe regalare al suo allenatore dopo Stones, preso a zero in uscita dal City. Il colpo da Champions, più che da scudetto, sarebbe sempre Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un investimento per il futuro. Per il suo ingresso, è necessaria l’uscita di Frattesi, al capolinea in nerazzurro".