Tutto da scrivere il futuro prossimo di Jamal Iddrissou. Attualmente impiegato con la Prima Squadra nella tournée in corso tra Asia e Oceania, in attesa che Thuram e Lautaro tornino alla base, Iddrissou pare destinato a far parte dell'organico dell'Inter U23 nella prossima stagione. Una collocazione che l'attaccante classe 2007 non gradisce particolarmente, almeno secondo quanto riporta Nicolò Schira.

L'Inter spinge per la permanenza

Secondo il giornalista, il giocatore sarebbe disposto a lasciare l'Inter, con due squadre estere che hanno già mostrato interesse per lui. Probabilmente la formula sarebbe quella che ha contraddistinto l'affare Stankovic-Bruges o, più di recente, il passaggio di Dilan Zarate al Cadice, ovvero il prestito con diritto di riscatto per il club di destinazione e opzione di controriscatto a favore dell'Inter.

L'Inter però avrebbe altre idee. La dirigenza nerazzurra ha infatti rifiutato alcune offerte arrivate negli scorsi giorni per l'attaccante nativo di Brescia, puntando sulla sua permanenza per completare il reparto offensivo della seconda squadra.