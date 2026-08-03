Una delle priorità per il mercato estivo dell'Inter resta quella di coprire la casella rimasta libera dopo l'addio di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è infatti passato al Real Madrid ormai da diverse settimane e ancora non è arrivato il suo sostituto, tanto che in conferenza stampa Cristian Chivu ha parlato di una necessità anche dal punto di vista numerico.
Secondo Tuttosport, "resta viva l’ipotesi legata a Moussa Diaby, visto che questi vuole da mesi lasciare l’Al-Ittihad (era già stato obiettivo concreto dell’Inter a gennaio) mentre è stato offerto Michael Kayode, terzino italiano ex-Fiorentina classe 2004 oggi al Brentford. Il problema è sempre legato a risorse che sono tutt’altro che infinite, da qui un certo immobilismo che ha avvolto le mosse di mercato nelle ultime settimane".
Autore: Antonio Di Chiara
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