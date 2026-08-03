A cinque giorni dalla sfida tra Juventus e Inter, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti iniziali della stagione e in casa bianconera cominciano a prendere forma le possibili soluzioni in vista del match. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di concedere spazio a Kolo Muani o Alajbegovic a gara in corso, anche se al momento non ci sono certezze sul loro eventuale impiego.

La situazione verrà valutata nei prossimi giorni, in base alle condizioni dei giocatori e alle esigenze della partita. L’idea di un ingresso dalla panchina potrebbe rappresentare una soluzione per aggiungere qualità e freschezza nella fase finale della sfida, soprattutto nel caso in cui il risultato richiedesse nuove alternative offensive. Kolo Muani, grazie alle sue caratteristiche e alla capacità di incidere negli ultimi metri, potrebbe essere una delle carte da utilizzare durante il match. Anche Alajbegovic resta un’opzione da monitorare, con la possibilità di ritagliarsi un momento importante in una gara dal peso specifico elevato. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi: la decisione definitiva arriverà più avanti, quando lo staff tecnico avrà un quadro più chiaro della situazione. Juve-Inter si avvicina e ogni dettaglio potrebbe diventare decisivo.