Sono state buone le sensazioni provate da Denzel Dumfries durante il suo match di debutto con la maglia del Real Madrid, che ieri ha pareggiato in amichevole contro la Fiorentina, al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. L'ex giocatore dell'Inter, in campo da titolare per 75 minuti, ha parlato così della sua prestazione con Realmadrid TV: "Mi sono sentito bene e sono molto orgoglioso di aver debuttato con il Real Madrid - le sue parole -. Questa prima partita è stata una grande esperienza e ora è il momento di lavorare sodo per le prossime partite. È la prima partita e sono appena tornato ad allenarmi, ma Mourinho mi chiede di lavorare sodo e dimostrare il mio valore. Non ho giocato nel mio ruolo naturale, ma è stata una buona amichevole. Posso giocare in diverse posizioni e ci sono abituato, anche se di solito gioco sulla destra".

Infine, Dumfries ha parlato anche del suo adattamento in una realtà per lui completamente nuova: "È incredibile. Siamo insieme solo da una settimana e abbiamo bisogno di più tempo. A questo serve la preparazione precampionato, ma tutto sta andando bene. C'è molta qualità nella squadra, non vediamo l'ora di affrontare le prossime partite".