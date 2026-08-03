L'Inter è tornata a informarsi per il classe '99 Moussa Diaby, esterno offensivo attualmente in forza all'Al Ittihad. Secondo quanto riferisce Sportitalia, l'apprezzamento tecnico è certificato, l'interesse resiste da gennaio e il tema principale è legato alla ripartizione dello stipendio faraonico che il francese recepisce in Arabia. Serve un contributo da parte del suo club per poter eventualmente procedere con l'operazione. Dall'Arabia ieri sera è arrivata l'indiscrezione secondo la quale l'Inter avrebbe proposto anche il cartellino di Asllani al club saudita. Presto potrebbero esserci novità in un senso o nell'altro.