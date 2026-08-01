Termina con una sconfitta per 3-1 il test amichevole di Borgomanero (Novara) tra l'Inter Primavera e l'Imperia, squadra militante in Serie D. Dopo un primo tempo tendenzialmente equilibrato, i giovani nerazzurri sembrano in grado di poter prendere il sopravvento andando a confezionare una serie di succulente occasioni da rete.

Nonostante questo, a rompere gli indugi e ad aprire le marcature sono i liguri, andati in rete con un pregevole tiro all'incrocio dei pali da parte di Fofana. Il raddoppio degli imperiani non si fa attendere e si concretizza appena pochi minuti dopo con Margiotta, cui farà seguito il colpo del KO ancora a firma Margiotta. Il gol interista di Sorino risulterà utile solo a fini statistici.