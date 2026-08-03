Tutto pronto per Inter-Milan, in programma a Perth il 5 agosto alle 13. L'amichevole in terra australiana sarà la prima partita disputata dal Milan dopo la scomparsa di Franco Baresi, che dei rossoneri è stato capitano con oltre 700 presenze all'attivo. Leggenda del calcio italiano, prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio voluto dalla FIGC per tutte le gare di questa settimana.
Il Milan non potrà, per motivi logistici, essere presente al funerale di Baresi con la Prima Squadra. I rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio, Non solo: secondo quanto riporta Sport Mediaset, è prevista una coreografia in memoria dell'ex giocatore, oltre all'esposizione di vari messaggi commemorativi sui led dell'Optus Stadium.
Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 18:15
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
autore
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
Altre notizie - News
Altre notizie
Lunedì 03 ago
- 21:10 Cairo: "Avrei scelto Conte come ct, in Lega c'era questa propensione"
- 20:51 In Serbia - L'Inter studia il futuro di Kostov: conferme sulla sinergia col Cagliari
- 20:25 Beppe Galli: "Non penso che gli agenti siano il male del calcio"
- 20:10 Galante: "Stones miglior colpo fin qui. Ora provano a prendere l'uomo da uno contro uno"
- 19:55 Gare interrotte e rinviate: il nuovo regolamento di Lega Serie A
- 19:41 Sky - Inter-Diaby, ingaggio del francese alto: trattativa non semplice
- 19:27 Vieri: "Brand Inter tra i più forti al mondo, tutti i tifosi conoscono il club"
- 19:11 Niente Schalke 04 per Lindstrom, il Napoli: "Informazioni della stampa inesatte"
- 18:57 Inter, vacanze finite per Akanji: domani è atteso alla Pinetina
- 18:43 Quarant'anni e non sentirli, Dzeko inesauribile: "Ho ancora fame"
- 18:29 Verso il derby, allenamento mattutino poi relax. Domani conferenza stampa
- 18:15 Derby a Perth: prima della gara una coreografia per Franco Baresi
- 18:01 Preliminari Conference League, l'Atalanta sfiderà una tra Hapoel Tel Aviv e Katowice
- 17:47 Daniele Quieto pronto a lasciare l'Inter: Cosenza a un passo dal colpo
- 17:33 Iddrissou, che futuro per lui? Piace all'estero, l'Inter vorrebbe tenerlo
- 17:19 Bookies - Inter campione d'Italia da imbattuta: quota intrigante
- 17:05 UFFICIALE - Dilan Zarate lascia l'Inter: è un nuovo giocatore del Cadiz
- 16:51 Pulga: "Esposito via grossa perdita per il Cagliari". Poi è d'accordo con le cifre
- 16:37 Cagliari, linea dura con Seba Esposito: multa all'orizzonte
- 16:24 Romero-Inter, adesso serve l'ok di Oaktree. E c'è chi fiuta l'affare
- 16:10 Dalla Serbia - Kostov, l'Inter è in pole. E ha già un piano per il calciatore
- 15:56 GdS - Inter-Tottenham, intesa per Romero. Ora manca un dettaglio
- 15:43 Qui Milan - Prosegue la preparazione verso il derby: Ricci rientra in gruppo
- 15:29 Lady Stones è raggiante: "Che l'avventura all'Inter abbia inizio!"
- 15:14 Preliminari Champions League 2026/2027: sorteggiati gli spareggi
- 15:00 Manuel Villa, l'Inter è un treno perso: ora l'occasione Monza
- 14:46 GdS - Consapevolezza e pazienza: la strategia dell'Inter sul mercato
- 14:33 Aleksandar Stankovic compie 21 anni, gli auguri dell'Inter
- 14:19 SI - Diaby-Inter, per procedere serve un contributo dell'Al Ittihad
- 14:05 Paganin: "Stones gran colpo, può agire anche da centrocampista!
- 13:51 Niente derby per Gila: lo spagnolo a riposo precauzionale
- 13:39 Bookies - Triplete, l'Inter ha una quota interessante
- 13:25 SM - Diaby, per l'Inter è prendere o lasciare. Pavard la chiave per Romero
- 13:12 UFFICIALE - Benedetta Santoro all'Hellas in prestito
- 12:49 Competizioni UEFA 2026/2027, i premi minimi per le italiane: l'Inter sorride
- 12:36 L'Inter trionfa anche sui social: raggiunti 100 milioni di followers totali
- 12:23 Esposito: "Non ci nascondiamo, siamo forti. Bellissimo che Stankovic sia qui"
- 12:11 Inter sul gioiello Kostov, il Cagliari si candida al prestito
- 12:00 videoINTER, si scalda il MERCATO: MAROTTA e AUSILIO tra ENTRATE necessarie e USCITE dovute
- 11:55 Bisseck: "Le critiche? Non mi interessa. L'arrivo di Stones alza il livello"
- 11:42 L'Inter conferma: a Bari l'ultimo test amichevole nella pre-season
- 11:29 Corsera - Calhanoglu-Fenerbahçe, l'Inter smentisce contatti
- 11:16 Mirror - Curtis Jones andrà via, il Liverpool cerca il suo sostituto
- 11:02 Corsera - Kamate, Atletico Madrid alla finestra: manca accordo su due punti
- 10:48 La Repubblica - Diaby, l'offerta dell'Inter. Spence e Romero troppo costosi: il punto
- 10:34 Il Messaggero - Inter, niente Jones senza Frattesi out. Problemi anche per Spence
- 10:20 TS - Inter, Jones anche da esterno: Chivu ha un motivo in più per volerlo
- 10:06 TS - Inter, Pavard o Romero: uno esclude l'altro. Settimana decisiva: il punto
- 09:52 Romero all'Inter è un'operazione apparecchiata: decidono i nerazzurri
- 09:38 TS - Inter, offerto Kayode. Viva l'ipotesi Diaby. Ma c'è un problema
- 09:24 CdS - Seba Esposito, Atalanta in pole: il prezzo del Cagliari e perché l'Inter è in attesa
- 09:10 CdS - Inter-Milan a Perth: Chivu riabbraccia tre giocatori
- 08:56 CdS - Inter, due obiettivi per agosto (più uno). Tanti profili per il post-Dumfries, ma...
- 08:42 CdS - Inter, novità Stankovic: il figlio d'arte ha una motivazione extra
- 08:28 Vieri: "Inter, mentalità per migliorare anche il double. E su Stones dico che..."
- 08:14 CdS - Esposito-Inter, rinnovo fatto: i tempi per la firma e il nuovo ingaggio
- 08:00 GdS - Inter, riecco Diaby: Asllani nell'operazione, ecco quanto è valutato
- 00:02 Sky - Sondaggio informativo dell'Inter per Diaby: i dettagli
- 00:00 L'illusione Karlsruhe è già svanita
Domenica 02 ago
- 23:52 Calhanoglu e l'importanza nel gioco dell'Inter: la statistica che stupisce
- 23:38 Siena, Michielan: "All'Inter grandi emozioni, Handanovic mio modello"
- 23:24 Prandelli e i problemi sistemici del calcio italiano: "Basta tattica fino ai 14 anni"
- 23:09 City, Bettinelli elogia Donnarumma dopo l'amichevole contro l'Inter
- 22:55 Sebastiano Esposito-Cagliari, il punto insanabile di rottura: i dettagli
- 22:41 Finalmente Owusu: primi due gol in Super League svizzera per lui
- 22:27 De Laurentiis: "Mai il Napoli è stato così vincente. Ora ci manca la Champions"
- 22:13 Dalla Francia - Pavard rifiuta il Como e altre due offerte: vuole restare all’Inter
- 21:59 Inter U23, Vecchi: "Nuovo girone? Non vediamo l'ora di cominciare"
- 21:44 Agosto decisivo per il futuro di Frattesi: Juve alla finestra. Ma non solo...
- 21:30 Alajbegovic si presenta: "La Juve è il club più grande in Italia"