Tutto pronto per Inter-Milan, in programma a Perth il 5 agosto alle 13. L'amichevole in terra australiana sarà la prima partita disputata dal Milan dopo la scomparsa di Franco Baresi, che dei rossoneri è stato capitano con oltre 700 presenze all'attivo. Leggenda del calcio italiano, prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio voluto dalla FIGC per tutte le gare di questa settimana.

Il Milan non potrà, per motivi logistici, essere presente al funerale di Baresi con la Prima Squadra. I rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio, Non solo: secondo quanto riporta Sport Mediaset, è prevista una coreografia in memoria dell'ex giocatore, oltre all'esposizione di vari messaggi commemorativi sui led dell'Optus Stadium.