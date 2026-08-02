Da un anno a questa parte si ripropongono ciclicamente le voci che vedrebbero Hakan Calhanoglu sul punto di lasciare l'Inter per coronare il sogno di giocare per la prima volta in carriera nella madrepatria Turchia. Nonostante i vari momenti di fragore, il classe 1994 non ha tuttora abdicato dal ruolo di faro del centrocampo interista. Al contrario, il suo contributo alla causa di mister Chivu è stato più decisivo che mai: il recente Doblete è solo l'ultimo biglietto da visita nel taschino dell'ex Milan. Nonostante questo, puntuali come al solito, sono tornate a riecheggiare delle voci dal Bosforo che vedrebbero il numero 20 cercato dai rappresentanti del Fenerbahçe.

Il d.s. del Fenerbahçe a colloquio con la dirigenza interista

Secondo alcune fonti turche, tra le quali FotoMac, il direttore sportivo della compagine gialloblu - Cihan Kamer - si sarebbe recato a Milano di recente per dialogare con Rafael Leao - in rotta con il Milan - in merito alla sua disponibilità a trasferirsi a Istanbul. Nella stessa occasione, il dirigente avrebbe intrattenuto dei dialoghi con la società interista per capire la fattibilità di un'ipotetica trattativa per Calha (in scadenza di contratto con l'Inter nel 2027, n.d.r.). Dal canto proprio, la dirigenza di viale Liberazione avrebbe fatto intendere che, qualora i turchi dovessero spingersi fino a 20 milioni di euro o giù di lì, la trattativa potrebbe sbloccarsi. Il Fenerbahçe, tuttavia, sarebbe disposto ad arrivare fino a 15 milioni di euro, forti anche di una presunta "confessione" del diretto interessato al presidente Aziz Yıldırım, il quale asserirebbe che il classe 1994 "vorrebbe giocare da noi". L'offerta turca dovrebbe essere finalizzata entro la prossima settimana.