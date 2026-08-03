Rosario Abisso (Palermo), Federico Dionisi (L'Aquila), Luca Massimi (Termoli), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì) saranno inseriti nell'organico della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, dopo aver concluso a Lissone, presso il Centro VAR, il 'corso di qualificazione per l’inquadramento nel ruolo dei VMO' per la stagione sportiva 2026/2027. 

La Commissione d'esame era composta dal Presidente Pierpaolo Perrone, dai Componenti Domenico Celi, Daniele Orsato, Luca Banti e dal Segretario Marco Falso. 

Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 22:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.