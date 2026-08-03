Rosario Abisso (Palermo), Federico Dionisi (L'Aquila), Luca Massimi (Termoli), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì) saranno inseriti nell'organico della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, dopo aver concluso a Lissone, presso il Centro VAR, il 'corso di qualificazione per l’inquadramento nel ruolo dei VMO' per la stagione sportiva 2026/2027.

La Commissione d'esame era composta dal Presidente Pierpaolo Perrone, dai Componenti Domenico Celi, Daniele Orsato, Luca Banti e dal Segretario Marco Falso.