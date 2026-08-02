Il calcio estivo serve per mettere minuti nelle gambe e l'Inter Primavera lo sta facendo con formazioni ambiziose di Serie D. Ieri è arrivata la sconfitta contro l'Imperia, oggi invece un successo in rimonta contro il Piacenza. Biancorossi in vantaggio grazie alla rete di Mustacchio, ma la formazione di Bigica è riuscita a trovare la via della rimonta prima con il pari di Virtuani. E nel secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio messo a referto da Sorino.