Il calcio estivo serve per mettere minuti nelle gambe e l'Inter Primavera lo sta facendo con formazioni ambiziose di Serie D. Ieri è arrivata la sconfitta contro l'Imperia, oggi invece un successo in rimonta contro il Piacenza. Biancorossi in vantaggio grazie alla rete di Mustacchio, ma la formazione di Bigica è riuscita a trovare la via della rimonta prima con il pari di Virtuani. E nel secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio messo a referto da Sorino.

Sezione: Giovanili / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 20:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione