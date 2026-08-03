Mancava solo la conferma ufficiale da parte dell'Inter e alla fine è arrivata anche questa. La squadra di Cristian Chivu completerà la sua agenda di impegni amichevoli il 15 agosto a Bari contro il Betis Siviglia, ultimo impegno prima dell'esordio in campionato contro il Monza sabato 22 agosto alle 18.30. Di seguito il comunicato della società:

La preparazione pre-campionato dei nerazzurri si concluderà sabato 15 agosto, quando i campioni d'Italia affronteranno il Real Betis allo Stadio San Nicola di Bari (calcio d'inizio alle 19:30).

L'amichevole contro la squadra di Manuel Pellegrini sarà l'ultimo test estivo per l'Inter, esattamente una settimana prima dell'inizio della stagione di Serie A, che vedrà i nerazzurri sfidare il Monza a San Siro alle 18:30 di sabato 22 agosto.

I nerazzurri e gli eliopolitani non si sono mai affrontati in una partita ufficiale, ma questa sarà la loro seconda amichevole. Le due squadre si sono incontrate allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia il 17 dicembre 2022, durante la pausa dei Mondiali in Qatar. Quella partita terminò 1-1, con Darmian che realizzò la rete del vantaggio iniziale di Juanmi.

Sezione: News / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 11:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.