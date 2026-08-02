Mattia Michielan difende ora la porta del Siena (Serie D), ma non dimentica la sua esperienza nel settore giovanile dell'Inter: "A 14 anni sono andato a giocare nell'Inter, per me è stata una grande emozione. Anzitutto perché sono interista e poi per la grande storia di portieri che ha l'Inter. Handanovic è stato il mio modello di riferimento. Trasferirmi a quell'età mi ha consentito di crescere più in fretta. Anche se non era facile stare lontano da casa". Poi una battuta sul percorso: "Ho deciso di lasciare il settore giovanile per sbarcare nel calcio dei grandi e ho accettato l'offerta del Siena", ha ricordato nel documentario visibile sul canale Youtube del Siena FC.