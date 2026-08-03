Ultimo giorno di vacanze per Manuel Akanji, domani atteso al centro sportivo dell'Inter, ad Appiano Gentile, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Il difensore svizzero ha giocato la sua ultima partita al Mondiale lo scorso 12 luglio, giorno dell'uscita di scena dalla competizione della Svizzera, battuta dall'Argentina ai quarti di finale, dopo i tempi supplementari.

Con il rientro dell'ex giocatore del Manchester City, all'appello mancano gli ultimi tre giocatori: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo acquisto John Stones, che si uniranno al gruppo solo quando quest'ultimo sarà tornato in Italia una volta terminata la seconda parte della tournée estiva in Australia. Per la cronaca, i nerazzurri devono giocare ancora due amichevoli, a Perth: dopodomani contro il Milan e sabato 8 agosto contro la Juve.