La richiesta di Cristian Chivu di avere Curtis Jones nella rosa dell'Inter è legata non solo alle doti che può mostrare da centrocampista centrale, ma anche alla necessità dei nerazzurri di avere un altro eserno, dopo la partenza di Dumfries.
Come riporta Tuttosport, l'inglese "lavorandoci, può giocare anche da laterale destro a tutta fascia. L’allenatore vuole prenderlo per utilizzarlo come mezzala di inserimento, però - come dimostrano le zolle di campo calpestate a Liverpool nelle ultime due Premier League - l’inglese ha passato quasi tutto il tempo in fascia. Essendo poi un giocatore estremamente intelligente e duttile, in assenza di uno “specialista” che convinca tutti, l’allenatore potrebbe comunque avrebbe una freccia in più da giocarsi".
Nel settore dei laterali ci sono Diouf, Dimarco, Luis Henrique e Carlos Augusto, ma a Chivu il brasiliano piace più come terzo difensore a sinistra, che non come quinto di centrocampo. "Visto che le risorse, in attesa di cessioni, non sono infinite (anzi, tutt’altro: finora Oaktree ha incassato 34 milioni e ne ha spesi altrettanti...), assicurarsi Jones può aiutare ad attendere l’ultima settimana di trattative - quando inevitabilmente si aprirà il mercato delle occasioni - senza vivere con l’ansia. E - fatto per nulla secondario - Chivu avrebbe (finalmente) uno dei giocatori espressamente richiesti nelle riunioni fatte con i dirigenti per impostare la campagna acquisti".
Ad oggi permane la distanza sulle valutazioni, il Liverpool vuole 40 milioni di euro per il cartellino nonostante la scadenza a giugno 2027 e una certa irrequietezza mostrata dal giocatore nell'ultima amichevole. In più il centrocampista ha negato un possibile accordo con il Nottingham Forest.
Autore: Antonio Di Chiara
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