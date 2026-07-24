A un anno dal gravissimo incidente che rischiò di interrompere non solo la sua carriera calcistica, ma anche la sua vita, Filippo Serantoni è tornato a incontrare i medici che lo salvarono.

Nel giorno del primo anniversario dell'incidente, il giovane calciatore dell'Inter ha voluto condividere sui social un messaggio carico di emozione, accompagnato dalle immagini dell'incontro con i medici che gli hanno salvato la vita: "23-07-25. Grazie a voi il mio sogno può continuare. Non lo dimenticherò mai".

Un gesto di profonda riconoscenza da parte dell'attaccante classe 2010 dell'Inter e della sua famiglia, che hanno voluto ringraziare personalmente l'équipe sanitaria protagonista del delicato intervento.

Dall'incubo alla rinascita

Nel luglio 2025 Serantoni fu vittima di una drammatica caduta dagli scogli, riportando gravissime conseguenze che fecero temere il peggio. Grazie al tempestivo intervento dei medici e alla sua straordinaria determinazione durante il lungo percorso di riabilitazione, il giovane attaccante è riuscito a tornare in campo nell'aprile scorso.

Dopo mesi trascorsi a seguire i compagni dagli spalti, Serantoni ha ripreso subito a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Le sue reti hanno trascinato l'Inter Under 16 fino alla finale Scudetto, poi persa contro la Juventus, coronando un ritorno che fino a pochi mesi prima sembrava quasi impossibile.