Con un comunicato sul sito ufficiale, l'Inter ha voluto fare gli auguri ad Aleksandar Stankovic, che compie quest'oggi 21 anni. Di seguito la nota completa del club nerazzurro: "Giornata speciale per Aleksandar Stankovic, che oggi compie ventuno anni. Il centrocampista classe 2005 festeggia il suo primo compleanno da giocatore della Prima Squadra dell'Inter.

Il legame tra Aleksandar con il Club va oltre il campo: è una storia fatta di appartenenza e di ricordi, un percorso costruito giorno dopo giorno con la maglia nerazzurra sulle spalle. Un rapporto speciale che oggi prosegue con un nuovo capitolo. Il suo viaggio con l'Inter è iniziato dodici anni fa, quando è entrato per la prima volta nel settore giovanile nerazzurro: la sua è stata una crescita costante, condivisa in alcuni capitoli con Cristian Chivu, che è stato suo allenatore già nel vivaio e che oggi lo ritrova tra i grandi.

Centrocampista moderno, elegante e completo, Stankovic abbina visione di gioco e qualità nel palleggio a una notevole intensità senza palla. Dotato di ottima tecnica, è capace di impostare l'azione con lucidità, rompere le linee di pressione con il passaggio e gestire i ritmi della squadra, e la sua duttilità gli consente di vestire tanto i panni del mediano quanto quelli della mezzala.

Nato a Milano il 3 agosto 2005, oggi Aleksandar compie 21 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!".