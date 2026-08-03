Aleksandar Stankovic è la novità più bella di questo primissimo scorcio di nuova stagione dell'Inter, "eletto" dal Corriere dello Sport. Il figlio d'arte, in assenza di Calhanoglu da poco rientrato dopo le vacanze post-Mondiali, ha confermato di poter essere una validissima alternativa in cabina di regia, oltre che come interno di centrocampo.

Per Stankovic jr garantisce Chivu, che lo conosce dai tempi delle giovanil e ha spinto per trattenerlo. Già col City ha sfoderato una prestazione completa e lasciato il segno sulla partita, dimostrando grande facilità di calcio, potenza e tempismo.

"Ovviamente durante questo ritiro c’è una motivazione personale - si legge sul quotidiano - che sta spingendo il calciatore a dare il massimo, ossia quel chiodo fisso di voler rimanere all’Inter per giocarsi fino in fondo le proprie carte. Stankovic sta provando a ripercorrere le orme del papà e l’Inter è sempre stato il club con cui vuole provare a sfondare nel grande calcio. Un profilo formato in casa che riempie d'orgoglio il club di Viale Liberazione, soprattutto alla luce della linea verde voluta da Oaktree".