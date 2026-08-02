Torna di moda il nome di Moussa Diaby per l'Inter. L'esterno francese ex Crotone e Bayer Leverkusen è stato accostato ai nerazzurri già durante la sessione di mercato dello scorso inverno e ora torna prepotentemente in scena. Secondo quanto riporta la testata saudita Arriyadiyah, l'Inter avrebbe formulato un'offerta per il giocatore all'Al-Ittihad, squadra di Riyadh in cui Diaby gioca dal 2024. Si tratta di una proposta da 18 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbe il cartellino di Kristian Asllani, che è fuori dal progetto dei nerazzurri. In questo momento la dirigenza giallonera sta valutando la proposta.

Sezione: Focus / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 20:32
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.