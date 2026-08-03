Dopo il recente acquisto di John Stones, in casa Inter si lavora per i prossimi arrivi che dovranno essere concretizzati nel mese di agosto. Due su tutte le necessità, la prima è il vuoto a destra che va colmato dopo la partenza di Dumfries e la seconda (certamente non "numerica" ma per una precisa richiesta tecnica di Chivu) un centrocampista con le qualità che piacciono all'allenatore.

"Oltre all’esigenza di colmare il vuoto a destra, resiste il desiderio di regalarsi un gioiellino come Curtis Jones che infiammerebbe la piazza e regalerebbe all’allenatore soluzioni per la fase offensiva di cui oggi non dispone - si legge sul Corriere dello Sport -. Per l’eredità di Dumfries sono diversi i profili tenuti in considerazione, compresa una vecchia fiamma come Diaby, ma se l’affondo non è ancora arrivato è perché in viale della Liberazione sono tutti convinti che le cifre folli che circolano fino a questo momento sono destinate a sgonfiarsi nel giro di qualche settimana".

Convinzione che vale anche per un terzo profilo, quello del difensore centrale da prendere in caso di partenze. E qui si entra nel discorso Romero. "L’accordo con il Tottenham è stato trovato sulla base di 40 milioni, mentre dall’entourage del giocatore filtra disponibilità a trattare per colmare la distanza su ingaggio e commissioni - si legge ancora - L’inserimento dell’argentino dipenderà ovviamente da un’uscita in difesa. Il papabile potrebbe essere Pavard, nonostante il buon rendimento del precampionato".